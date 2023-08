Parcheggi in Costa verde, tutto da rifare 

Stop del Tar ai parcheggi a pagamento sulla Costa Verde: i giudici amministrativi con un’ordinanza hanno annullato gli atti della gara d’appalto che da quel momento, anche se nel frattempo il servizio era avviato, sono diventati illegittimi. Occorre aspettare il 25 ottobre per entrare nel merito del ricorso presentato, tramite l’avvocato Renato Botrugno, dalla ditta Dafne di Pier Giorgio Zurru, seconda classificata, contro il Comune di Arbus, che si è costituito in giudizio con i legali Anna Maria Busia e Gianmarco Tavolacci, e nei confronti del vincitore della gara, l’impresa Safaba di Marco Saba, rappresentato e difeso dall’avvocato Andrea Cossu.

L’ordinanza

Per il Tar “gli atti impugnati col ricorso difettano sotto il profilo del requisito motivazionale. Il Comune resistente non ha illustrato le ragioni sulle quali ha fondato il giudizio di affidabilità implicitamente espresso nei confronti di Safaba”. Una valutazione che andava specificata soprattutto “alla luce di quanto deciso dal Consiglio di Stato con la sentenza del maggio scorso sul precedente ricorso, relativo alla medesima questione e fra gli stessi contendenti”. Per i giudici “la valutazione deve basarsi sulle condotte contestate alla Safaba in sede penale a partire dall’anno 2020, sulle quali non risulta cessato il limite triennale del contendere”. Da ciò deriva che “l’istanza cautelare avanzata dalla ricorrente merita accoglimento affinché il Comune, all’esito della presente pronuncia, possa esprimersi nuovamente e con motivazione adeguata”.

In altre parole, l’amministrazione comunale dovrà verificare la correttezza degli atti che stanno alla base dell’aggiudicazione del servizio ed esplicitarle in modo chiaro e inequivocabile. Intano il Tar ha sospeso l’efficacia degli atti impugnati e compensato le spese del procedimento.

Strisce blu

La conseguenza immediata è stata la sospensione del servizio nei parcheggi di Piscinas, Pistis e Torre dei Corsari: da ieri parcheggiatori a casa, parcometri sigillati, strisce blu incustodite. A deciderlo è stato il Comune che, richiamando l’ordinanza del Tar, ha inviato una nota a Safaba. “Si sospende con decorrenza immediata – si legge nel testo – l’aggiudicazione della gara e l’affidamento del servizio dei parcheggi. Siete invitati a presentare entro martedì memorie e giustificazioni difensive sulle condotte contestate in sede penale a partire dal 2020”.

«La procedura – spiega il sindaco, Paolo Salis – riveste carattere d’urgenza. Senza parcheggi in tre spiagge particolarmente affollate sarebbe il caos totale. Senza contare i danni alle dune e all’ambiente dai parcheggi abusivi».

Fiducioso Saba: «Prendiamo atto con rispetto della sentenza del Tribunale amministrativo. Sono convinto di poter dimostrare di aver seguito la proceduta corretta. Lunedì (domani, ndr) presenterò in Comune gli atti richiesti».

Copione identico a quello della passata stagione, quando già i due contendenti a parti invertite si trovarono di fronte ai giudici: Saba, arrivato secondo, presentò ricorso contro Zurru, primo in graduatoria. Ora come allora, la sentenza nel merito era arrivata a stagione conclusa.

