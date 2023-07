Parcheggi in Costa Verde, incognita ricorso 

Strisce blu sulla Costa Verde, per il secondo anno consecutivo c’è il ricorso al Tar. A presentarlo è la ditta Dafne di Giorgio Zurru contro il Comune di Arbus e la società Safapa di Marco Saba, che si è aggiudicata la gestione dei parcheggi sulle spiagge di Piscinas, Torre dei Corsari e Pistis, difeso dall’avvocato Umberto Cossu. Ai giudici si chiede l’annullamento della “gara illegittima” e “il risarcimento del danno mediante l’aggiudicazione del servizio al ricorrente”. Copione identico a quello della passata stagione balneare, quando i due contendenti si trovarono di fronte ai giudici con ruoli opposti: Saba, arrivato secondo, presentò ricorso contro Zurru, primo in graduatoria, identica la motivazione di “procedura illegittima”. La parola ora passa al Tar: la discussione in Camera di Consiglio è prevista per giovedì, alle 10.

«Offerta anomala»

Tramite il legale Renato Botrugno, la Dafne contesta “l’offerta anomala” di Safapa: il servizio, da luglio a ottobre, porterebbe nelle tasche del gestore appena 6 mila euro di guadagno, somma insufficiente “a garantire gli adempimenti minimi prescritti dalla legge di gara”. Nello specifico s’impugna “il fatturato di analoghi servizi negli anni 2020-2022 in quanto manca il valore dell’ultimo anno”. E poi “il costo della manodopera di 25 mila euro, inferiore ai minimi salariali retributivi per 6 dipendenti di 41 mila euro”, in altre parole “il costo delle maestranze si scosta di oltre il 40 per cento da quello reale”. Oltre all’aspetto finanziario si denunciano le contestazioni che “la Polizia Municipale e i carabinieri della stazione di Montevecchio avrebbero mosso a Safapa per inadempienze contrattuali in servizi svolti per conto del Comune di Arbus”.

Il bando prevedeva l’aggiudicazione al concorrente che avrebbe offerto il prezzo più alto sulla base di gara di 26.670 euro. In palio la gestione di 381 stalli distribuiti tra Piscinas (191), Pistis (75) e Torre dei Corsari (115) per una concessione il cui valore è stato stimato in 149.352 euro, 70 euro a stallo. Gli unici concorrenti sono stati Saba, che ha offerto 98 mila euro, e Zurru (89.229 euro), il primo un rialzo del 367 per cento sull’aggio a favore del Comune, il secondo del 334 per cento, partendo dal valore minimo di 26.670 euro.

L’autotutela

Affidato il servizio, la Dafne ha inviato una nota al Comune evidenziando una serie di irregolarità negli atti di Safapa, chiedendo l’annullamento della gara in autotutela. Richiesta respinta. Per il responsabile del procedimento “i requisiti sono conformi al bando” e “dalla certificazione acquisita non risultano carichi pendenti sull’affidatario”.

RIPRODUZIONE RISERVATA