Parcheggi in centro storico, in Consiglio approda la deroga 

Torna a riunirsi oggi il Consiglio comunale di Lanusei. All’ordine del giorno della seduta, convocata dal presidente Matteo Stochino, una variazione di bilancio per implementare il fondo dedicato ai contenziosi del comune, tariffe e scadenze Tari, che subiranno una leggerissima flessione, il regolamento per l’utilizzo dei parcheggi rosa, la modifica al Piano particolareggiato del centro storico, modifica al regolamento sugli interventi edilizi che consentirà, qualora non ci fosse la possibilità e con un pagamento extra, di non realizzare il parcheggio, la cui realizzazione in via di principio sarebbe obbligatoria. La riunione avrà inizio questo pomeriggio, alle 14.

RIPRODUZIONE RISERVATA