Parcheggi in centro,  riapre Le Piramidi ma sarà tolleranza zero 

Tra strisce blu e bianche (e tra le righe), il sindaco, Settimo Nizzi, lo ha ripetuto anche ieri in occasione dell'inaugurazione della rinnovata via De Filippi: obiettivo, pedonalizzare più possibile il cuore della città con buona pace di «chi dice che i parcheggi sono troppo pochi». Riqualificata la strada con marciapiedi adeguati, dotati di dissuasori per evitare il parcheggio selvaggio, Nizzi annuncia «tolleranza zero per le auto parcheggiate fuori dagli stalli». Ma gli stalli, per residenti e commercianti del centro storico, sono già troppo pochi e da ieri devono fare i conti anche con la soppressione di una decina di posti auto blu, sostituiti dai larghi marciapiedi. Un intervento necessario per la sicurezza dei pedoni ma per il sindaco anche un incentivo «ad abbandonare le macchine e a muoversi a piedi o in bicicletta».

È durata il tempo di un sospiro di sollievo l’apertura del bando per l'assegnazione annuale dei 40 posti auto coperti nella struttura Le piramidi che, per oltre un anno e mezzo, ha lasciato a terra i residenti, dopo la chiusura del parcheggio per inagibilità. Esulta il Comitato centro storico che lamenta la carenza di posteggi: «Siamo felici che il nostro obiettivo sia diventato realtà: questo traguardo rappresenta una conquista importante per tutta la comunità». La prossima conquista, stando a una delibera approvata durante l'ultimo Consiglio comunale, potrebbe essere l'apertura di quelli interrati in piazza Mercato, una cinquantina di posti auto: secondo quanto si legge nel documento, sono (ancora) in fase di avvio i lavori di adeguamento strutturale e impiantistico.

