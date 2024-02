Parcheggi in centro, fine di un incubo 

Fine dell’incubo parcheggi nel cuore del centro storico di Selargius. Almeno nella zona che gravita intorno a via Tazzoli, lì dove da ora ci sono 62 nuovi posti per le auto.

Un’area comunale per la sosta gratuita, la seconda dopo quella realizzata in piazza Martiri di Buggerru, mentre si pensa già ad altri spazi da dedicare alle auto. Fra le zone al vaglio c’è quella di via Primo Maggio, all’ingresso della città, già inserita nel progetto di sistemazione dello svincolo di Is Pontis Paris: un intervento che il Comune potrebbe anticipare rispetto all’intervento generale da 4 milioni.

Il cantiere

I lavori in via Tazzoli sono iniziati poco più di tre anni fa. Con i primi 20 parcheggi realizzati da tempo, sino all’ultimo step dei lavori che ha permesso di completare l’area per la sosta dopo la demolizione di una struttura pericolante. Un intervento da 450mila euro che ha fatto rinascere una zona strategica della città, vicina al teatro comunale, alla biblioteca per i ragazzi e al centro di aggregazione che si trovano all’interno del parco di Sì ‘e Boi.

Nessuna inaugurazione ufficiale per ora, prima va completata la riqualificazione di piazza don Piras. «Un altro tassello importante che va ad aggiungersi al percorso iniziato a novembre del 2020 con la demolizione dell’ex cinema Astra e proseguito con le importanti opere che ci hanno permesso di riqualificare un’area rimasta degradata per decenni dando risposta a una delle esigenze più sentite da residenti e commercianti: più parcheggi», commenta il sindaco Gigi Concu. «Una risposta concreta per il territorio, che credo possa contribuire a rilanciare anche il centro storico. Sicuramente i parcheggi non bastano», ammette il sindaco, «per questo abbiamo da tempo avviato le interlocuzioni necessarie per poter acquisire anche gli spazi dell’ex distributore di via I Maggio dove intendiamo realizzare un importante parcheggio di scambio».

I residenti

Per i residenti della zona una boccata d’ossigeno. «Finalmente», dice Irene Salis mentre sale nella sua auto in sosta in via Tazzoli, «ho comparato casa in via Grandi di recente, e senza parcheggio interno ogni giorno era un incubo». Nessuna ricaduta invece per i commercianti della vicina via Manin. «Ben vengano nuovi parcheggi in diverse zone della città», dice Susanna Bistrussu, titolare di una piccola bottega sotto i portici della via. «Qui il problema è che gli stalli vengono occupati dai residenti e i clienti raramente trovano spazio».

RIPRODUZIONE RISERVATA