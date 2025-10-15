Parcheggi, il rebus controlli 

In origine erano otto. Poi sono scesi a cinque. L’accordo con il nuovo gestore prevedeva lo stesso numero per la stagione estiva e tre per quella invernale. Ma di fatto gli ausiliari in servizio sono due, anzi al momento ce n’è soltanto uno perché il secondo è a casa in malattia. Il terzo attende di firmare il contratto con la Movea servizi di Nocera Superiore che, qualche mese fa, ha raccolto l’eredità della Levante, società inadempiente ed espulsa dal Comune di Tortolì. Al netto delle criticità, il servizio dei parcheggi a pagamento sulle strade urbane procede a controllo limitato: un solo ausiliario deve controllare 247 aree di sosta onerosa.

L’handicap

Il servizio, istituito dodici anni fa per limitare gli ingorghi da shopping, aveva subito un’inaspettata sospensione lo scorso marzo, a causa dell’inadempienza della società che, a luglio 2023, era risultata vincitrice dell’appalto da 1,2 milioni di euro predisposto dall’amministrazione Ladu dopo oltre un anno e mezzo di paralisi (la sosta onerosa era stata interrotta il 6 novembre 2021). Archiviata, non senza strascichi la Levante è subentrata un’altra società del Meridione a gestire per conto del Comune i parcheggi a pagamento tra il centro e il litorale. La Movea servizi è specializzata nell’attività di gestione della mobilità cittadina ed è partner di diverse amministrazioni pubbliche. Oltre 740mila euro di fatturato nel 2023. Sembrava essere tornato il sereno, ma ora sul servizio si addensano nuove nubi: manca la manodopera per gestirlo in maniera adeguata e come richiede il Comune. «Il terzo addetto dovrebbe firmare il contratto la settimana prossima», ha spiegato il sindaco, Marcello Ladu, lasciando comunque intendere che la questione riguarda direttamente la società in qualità di aggiudicataria di appalto.

Il rebus

Terminata la stagione turistica, sono sette le aree di sosta onerosa riservate alle auto: via Monsignor Virgilio (107), corso Umberto (33), via Stazione (19) e le piazze Rinascita (54), Fra Locci (15), Racugno (9) e Serpi (10). Su queste latitudini si muove l’unico ausiliario al momento in servizio. Ogni giorno deve controllare se per tutte le auto in sosta in ciascuna delle 247 aree i proprietari hanno pagato il ticket.

