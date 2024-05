Parcheggi, i conti non tornano 

Oltre 170.000 ingressi quotidiani di auto provenienti soprattutto dai centri dei comuni dell’area vasta. Lamiere che – secondo uno studio sviluppato dal Cirem, Centro interuniversitario ricerche economiche e mobilità - vanno a sommarsi alle circa 97.000 auto dei cagliaritani. Un numero impressionante di macchine che non troverebbe giusta sistemazione neanche se si realizzassero 100 parcheggi e si aprissero quelli misteriosamente ancora chiusi. Ecco che allora scatta la caccia al parcheggio, e qui entrano in ballo la fantasia e la “creatività” degli automobilisti che pur di non fare qualche passo a piedi, utilizzare i mezzi pubblici, la bicicletta o il monopattino lascia l’auto dove capita. Poco importa se in doppia fila, sulle strisce pedonali, negli spazi riservati alle moto o ai disabili. Un gioco che vale la candela, il rischio di essere multati – con un numero esiguo di agenti della Polizia locale in circolazione – è davvero basso.

Le zone calde

Il Piano urbano della mobilità sostenibile (Pums) – approvato nel 2021 dalla Giunta guidata da Paolo Truzzu ma bocciato dal Consiglio comunale – individua le “zone calde” della sosta. Aree comprese tra ospedali, uffici pubblici, banche, spiaggia e università. Nella zona Stazione , tra le vie Carloforte, Roma, Angioy e piazza Matteotti ci sono 1163 parcheggi, di cui 204 a pagamento, 618 gratuiti, il resto destinati a disabili, residenti o riservati a taxi, ambulanze o Polizia; nella zona dell’ospedale San Giovanni di Dio , tra viale Buoncammino, piazza Yenne, via Sant’Ignazio e via Azuni, gli stalli sono 931, 153 a pagamento e 539 liberi; nella zona di via Roma , tra via Baylle, viale Regina Margherita, largo Carlo Felice e via Dettori i parcheggi sono 837, 256 a pagamento, 155 liberi; nella zona Università , tra via Badas, via Cima, via De Candia e piazza Palazzo le aree di sosta sono 828, 349 a pagamento e 35 liberi; zona Sonnino , tra via Garibaldi, via Einaudi, viale Colombo, piazza Deffenu i parcheggi sono 1095, 408 a pagamento e 526 liberi; nella zona dell’ospedale Brotzu , tra via Jenner, gli anelli e i campi sterrati, i parcheggi sono 1822, 1670 liberi; nella zona del lungomare Poetto i parcheggi sono 2896, 2356 liberi, 59 per disabili, 19 carico/scarico, 185 residenti, 7 riservati. In totale nelle zone calde i parcheggi sono 9572, 5899 gratuiti e e 1370 a pagamento. Spazi insufficienti per contenere le auto in entrata o in movimento nel capoluogo.

Senza alternative

Italo Meloni, direttore del Cirem e professore di Pianificazione dei trasporti all’Università di Cagliari, lo ripete da anni, inascoltato. «Il grande tema è liberare le strade dalle auto in sosta, costruire parcheggi “fuori terra” ed eliminare la sosta gratuita, perché altrimenti nessuno lascerà l’auto nelle strutture a pagamento». Meloni fa alcuni esempi. «Perché nell’area del Cis non si fa un concorso per bravi architetti che progettino una struttura? Perché, nell’area di viale Trento di fronte alla Regione, non si costruisce un multipiano collegato al centro con una navetta? Piazza dei Centomila deve rimanere in queste condizioni? Perché non si fa un accordo con l’Ersu che ha a disposizione centinaia di posti auto nel nuovo campus universitario? Perché non si aprono i parcheggi comunali pronti?». Per il docente universitario, le auto che provengono da fuori città non devono arrivare al centro. «Chi arriva da Capoterra, Assemini, Sinnai o Villasimius dovrebbe lasciare l’auto nei parcheggi di scambio e utilizzare i mezzi pubblici».

Per fare tutto ciò serve un sindaco e una Giunta intelligente e coraggiosa.

