Parcheggi gratis sotto le feste per favorire lo shopping 

A Carbonia sotto le feste si parcheggia gratis. Il Comune e la società di gestione dei parcheggi a pagamenti hanno deciso di sospendere il servizio a ridosso delle festività per venire incontro da un lato alle esigenze degli automobilisti e anche a quelle degli operatori che possono usufruire essi stessi di giornate di riposo in vista delle feste.

Il provvedimento è diversificato: la sospensione del servizio dei parcheggi a pagamento varrà oggi e domani, quindi lunedì 30 e martedì 31 dicembre, come pure sabato 4 gennaio. In tali giorni si potrà lasciare l’auto fra le 300 strisce blu ricavate in centro città senza pagare il ticket.

Per segnalare la novità gli operatori hanno affisso cartelli sui totem che erogano gli scontrini.

Il servizio, da circa un anno, è attivo solo di mattina e ha subito una radicale rivisitazione per venire incontro da un lato alle esigenze di una parte di commercianti che chiedevano comunque il ricambio dei parcheggi in centro per favorire la clientela, dall’altro a quelle degli automobilisti che ritenevano eccessivo il servizio sia di mattina che di sera.

Di recente l’amministrazione ha prorogato l’appalto per altri cinque mesi ed è allo studio il nuovo bando che dovrebbe vedere la luce entro i primi mesi del 2025.

