Parcheggi gratis per le auto elettriche 

Aumentano le tariffe per le strisce blu in centro (da un euro a un euro e cinquanta per la prima ora, due euro dalla seconda) ma le auto elettriche non pagheranno nulla . È una delle novità rispetto al 2024 «sempre in un’ottica – ha spiegato il sindaco Gianluca Dessì – di sostenibilità ambientale».

Pagheranno tutti invece nei circa duemila stalli dislocati lungo le spiagge ad una tariffa di dieci euro al giorno (cinque euro per le moto). L’area sosta più grande è quella di Porto Giunco con 800 posti auto, poi zona Timi Ama (300), zona Simius (220), zona Tanka (180), Porto Sa Ruxi (150, qui la tariffa è di dodici euro al giorno) e Punta Molentis (circa 200 stalli per quindici euro al giorno, in ogni caso sino ad un massimo di 600 persone). Prevista la mezza giornata (dalle 16) al costo di sei euro.

Diverse anche le agevolazioni per i residenti e i proprietari di immobili: per loro l’abbonamento stagionale per il centro urbano e per le spiagge (esclusa Punta Molentis) costa cinquanta euro. Cento euro invece per i non residenti con un regolare contratto di lavoro (oppure cinquanta euro al mese). Previsto un abbonamento per gli ospiti delle strutture ricettive che pagano la tassa di soggiorno: 250 euro per tutta la stagione, 80 euro per un mese o 25 euro per una settimana. (g. a.)

