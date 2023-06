Parcheggi gratis per i pazienti 

Addio ai parcheggi a pagamento nelle aree di sosta dirimpetto il poliambulatorio Asl. Gli utenti che dovranno sottoporsi a esami e visite e non troveranno posto per l’auto nei parcheggi interni alla cittadella sanitaria non dovranno più pagare il ticket, come invece avveniva tra il 2013 e il 2021. Il parcheggio non si pagherà più neppure in via Temo, vicino alle sedi di Croce verde e Avis. Invero, il numero di soste onerose è stato compensato con l’istituzione delle strisce blu in piazza Serpi (deliberata dalla precedente amministrazione), area parcheggi che sorge tra via Garibaldi e il caseggiato dell’Enel. L’altra novità sostanziale rispetto al passato è l’istituzione di 88 parcheggi gratuiti riservati alle moto. Decisione che il Comune ha adottato in virtù della crescita esponenziale del traffico di motociclisti, soprattutto quelli stranieri, che soggiornano nella cittadina nei mesi spalla dell’estate.

Le novità

Il comando della polizia locale, guidato da Marta Meloni, ha ridisegnato la geografia dei parcheggi a pagamento, il servizio che tornerà attivo tra qualche giorno. Sulla scorta dell’esperienza degli anni passati, quando a gestire l’appalto era stata la Project Automation di Monza cui ora è subentrata dalla Levante con sede a Maglie, l’attivazione di aree di sosta a pagamento in zone centrali ha permesso di garantire una rotazione costante dei mezzi, favorendo un più razionale e distribuito uso degli spazi da parte degli utenti e consentendo anche un più diffuso e differenziato accesso ai negozi. «Lo spirito del servizio - spiega la comandante Meloni - è anche quello di ridurre il fenomeno della sosta in aree vietate, decongestionare le zone centrali a beneficio di una maggiore qualità ambientale, assicurare certezza sulla disponibilità degli spazi di sosta, riducendo il flusso dei mezzi in disordinata ricerca di destinazione a tutto beneficio della sicurezza, della salute pubblica, della tutela dell’ambiente e incentivare l’uso del mezzo pubblico a scapito di quello privato».

La mappa

Le moto troveranno sosta a costo zero in corso Umberto (22 posteggi) e nelle vie Mazzini (6), Monsignor Virgilio (36), Baccasara (7), Sardegna (5) e piazza Rinascita (12). Si integrano con quelli già istituiti nelle vie Cagliari e Gramsci e nella stessa via Monsignor Virgilio. Sette le aree di sosta onerosa riservate alle auto: via Monsignor Virgilio (107), corso Umberto (33), via Stazione (19) e le piazze Rinascita (54), Fra Locci (15), Racugno (9) e Serpi (10). Oltre la batteria annuale è prevista quella estiva, sempre a pagamento e riservata alle auto: Orrì (94), Porto Frailis (65) e Basaura (36).