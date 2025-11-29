VaiOnline
Alghero.
30 novembre 2025 alle 00:20

Parcheggi gratis nei festivi, la proposta torna attuale 

Ad Alghero il tema dei parcheggi torna al centro del dibattito. Fino a pochi anni fa, nei festivi della bassa stagione, la sosta a pagamento diventava gratuita: un accorgimento semplice e quasi a costo zero, pensato per rendere la città più accessibile nei mesi invernali e sostenere le attività commerciali penalizzate dal calo dei flussi turistici. Oggi quella misura, secondo Iniziativa Alghero, sarebbe non solo utile, ma necessaria. «Gli stalli gratuiti in centro sono praticamente scomparsi - spiega il presidente dell'associazione Francesco Sasso - e raggiungere le vie dello shopping è diventato complicato sia per i residenti sia per i visitatori». L’associazione ricorda di aver proposto già un anno fa un piano per creare mille nuovi parcheggi, «un intervento strutturale indispensabile per migliorare qualità della vita e accessibilità». Critiche anche all’intervento temporaneo adottato dalla giunta la scorsa estate. «Gli sterrati lontani dal centro sono poco pratici e poco sicuri, un palliativo che ha creato più problemi che soluzioni». In attesa di soluzioni durature, per Sasso il primo passo dovrebbe essere immediato, «ripristinare la sosta gratuita nei festivi della bassa stagione. Sarebbe un aiuto concreto ai commercianti e un incentivo per riportare la gente nel cuore della città». (c. f.)

