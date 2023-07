Parcheggi gratis e i conti non tornano 

Auto in sosta libera sul lungomare e parcometri fuori uso. Gli stalli delimitati dalle strisce blu a ridosso delle spiagge non stanno facendo guadagnare al Comune algherese nemmeno un centesimo e l’opposizione in Consiglio comunale minaccia di rivolgersi alla Corte dei Conti. «Quanto sta avvenendo con la gestione del servizio dei parcheggi a pagamento ha dell'incredibile e dimostra l'inadeguatezza politica della giunta Conoci e, nel caso specifico, dell'assessore Piras», scrivono i consiglieri di centrosinistra Raimondo Cacciotto, Ornella Piras, Pietro Sartore, Gabriella Esposito, Mario Bruno, Valdo Di Nolfo e Mimmo Pirisi. Il dito puntato sul nuovo contratto di servizio sottoscritto con la società In House nel maggio 2022, un documento che preannunciava una serie di novità. «Impianti di automatismo e sicurezza al parcheggio multipiano di Piazza dei Mercati, – ricordano gli avversari politici del sindaco – sbarre automatiche al Piazzale della Pace, attivazione del servizio sosta lungo le spiagge e la nuova area sterrata a Maria Pia». Ma a distanza di oltre un anno, accusano dall’opposizione, nulla di tutto ciò è stato fatto. «Lungo le spiagge il servizio doveva essere attivo dal 1 giugno», sottolineano i consiglieri di minoranza.

«Ci spieghi l'Amministrazione come pensa di raggiungere la previsione di incasso pari a 2.100.000 euro certificata nel bilancio di previsione per le entrate dal servizio di sosta a pagamento quando nel primo semestre non arriva nemmeno a 400 mila euro», chiude la nota dei gruppi di opposizione che ora stanno valutando una segnalazione alla Corte dei Conti.

