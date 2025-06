Parcheggi gratis a giugno 

Per i vacanzieri si tratta sicuramente di una buona notizia: lungo la costa di San Vero Milis per tutto giugno i parcheggi non si pagheranno. Mani al portafoglio a partire da sabato 5 luglio e fino al 5 ottobre. Così si legge nella delibera con la quale la Giunta comunale ha dato mandato agli uffici per pubblicare il bando relativo alla gestione del servizio in tutte le borgate: Putzu Idu, S’Arena Scoada, Mandriola, Sa Mesa Longa, Su Pallosu, Sa Marigosa, Sa Rocca Tunda e Su Crastu Biancu. Il servizio durerà 92 giorni. Dal Comune fanno sapere che la procedura sta richiedendo più tempo, ecco perché si pagherà più tardi del solito e a stagione ormai iniziata. Per la gestione delle strisce blu si parte da una base d’asta di 210mila euro. L’aggiudicazione della concessione avverrà anche questa volta sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Le imprese potranno partecipare alla gara tramite il portale Sardegna Cat. La ditta, una volta aggiudicato il servizio, dovrà installare i parcometri. (s. p.)

RIPRODUZIONE RISERVATA