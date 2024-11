Parcheggi fantasma in centro 

La certezza, per adesso, è una: nel centro storico non ci sono parcheggi liberi. La seconda, di certezza, dovrebbe arrivare dopo venerdì 15, quando scadrà il termine entro il quale i residenti del centro sono chiamati a comunicare al comando della polizia municipale il numero di targa delle auto di proprietà per le quali si chiede il pass (al massimo due per nucleo familiare) e l’eventuale possesso di garage.

Il censimento

Cammina su più binari l’iter che entro gennaio, secondo quanto annunciato dall’assessore Ivano Cuccu, dovrebbe portare alla piena applicazione della Ztl nel salotto cittadino. «I residenti stanno riconsegnando i moduli che vengono raccolti in un fascicolo - conferma il comandante dei vigili urbani, Gianni Uras - poi, sulla base di quanto deciderà la Giunta, si procederà al rilascio dei nuovi tagliandi». Il “censimento” si è reso necessario per riportare una situazione di equilibrio tra il numero dei pass rilasciati nel corso degli anni e l’effettiva disponibilità di stalli per la sosta.

Non più di 350 quelli tracciati nell’area compresa tra le vie Duomo, Sant’Antonio, Diego Contini, piazza Roma, le vie Mazzini, Solferino, Montenegro, Carmine, Ciutadella del Menorca e Duomo, ai quali si aggiungono le 165 concessioni per l’utilizzo gratuito degli stalli a pagamento. Pochi rispetto ai circa 1.300 tagliandi attualmente in circolazione, che saranno ritirati e ridistribuiti solo a chi realmente è in possesso dei requisiti: i residenti in quell’area oggi sono 530.

I nuovi pass

Salvo future modifiche, farà fede la vecchia delibera del 2006 (modificata nel 2007) che concede la circolazione «ai veicoli al servizio delle persone invalide, a quelli delle forze dell’ordine, ai mezzi per il trasporto di valori negli istituti di credito, di farmaci urgenti nelle farmacie e di bombole per uso domestico». Via libera anche «a medici ed infermieri in visita domiciliare, ai titolari di studi professionali, ai mezzi al servizio dell’Aism (con sosta limitata) e ai veicoli funzionali allo svolgimento delle attività commerciali, artigianali, professionali ed associative (per non più di un veicolo per azienda)». Nessun pass è previsto per i dipendenti pubblici, mentre i titolari di affittacamere e Bed&breakfast potranno usufruire di un’App attraverso la quale segnalare l’orario di arrivo e partenza degli ospiti.

La raccolta firme

E nessun pass è previsto per chi abita a ridosso della Zona a traffico limitato. In 120 hanno presentato, giorni fa, una raccolta di firme per chiedere un incontro alla Giunta (dopo quelli organizzati per la stesura del Pum) proponendo anche alcune soluzioni ai problemi di sosta e viabilità che, a detta loro, questa Ztl genera nell’area a ridosso del centro.

Telecamere

In attesa di avere un quadro dettagliato che consenta di definire regole certe, il Comune sta acquisendo diversi preventivi per l’installazione delle telecamere negli otto varchi. Si procederà per affidamento diretto, considerato che la spesa non supera la soglia dei 140mila euro.

E intanto si attende ancora la Valutazione ambientale strategica, cavillo burocratico che ha determinato uno stop nel percorso del Piano urbano della mobilità sostenibile, la culla entro la quale la Ztl raggiungerà la piena operatività.

