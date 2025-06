Parcheggi, estate da bollino rosso 

Lo sterrato di Marina Piccola era al completo già dalle 9. Il primo sabato di giugno ha anticipato il problema cronico del Poetto: i parcheggi. Soprattutto durante il fine settimana trovare un posto in uno dei 2.896 stalli della zona balneare è un’impresa. Così, chi non azzecca l’orario, passa decine di minuti alla caccia di un buco dove lasciare l’auto. Perché le altre poche zone di sosta della “Spiaggia dei centomila” in poco tempo raggiungono il tutto esaurito. Avventurarsi tra le strade del quartiere è un rischio: non rimangono che gli spazi di fronte agli stabilimenti balneari e l’area di sosta a pagamento dell’ippodromo.

I più sfortunati, presi dalla disperazione, all’ennesimo giro tra la Prima fermata e la Quinta non hanno scelta che, dopo un caldo bagno di sudore, parcheggiare nei posti più impensati. A poco serve la Ztl che tenta di proteggere i residenti, molti automobilisti sfidano la sorte e lasciano ugualmente l’auto negli stalli riservati.

Terra di nessuno

Nello sterrato di Marina Piccola, di proprietà della Regione, viene alla luce tutto l’estro degli automobilisti cagliaritani. Una marea di lamiere che forma strani disegni geometrici, dai quali sembra impossibile uscire. Barbara Spingola è tra le fortunate. «Ancora è niente», anticipa mentre si accinge ad avventurarsi con un’amica verso il porticciolo. «Il vero caos si registra nei mesi caldi, tra luglio e agosto, quando l’estate entra nel vivo». Mezzi pubblici o bicicletta non sono comprese nei mezzi di trasporto alternativi della donna. «Alla macchina non rinuncio, anche perché se trovassi parcheggio lontano dalla spiaggia potrei sempre usare le mie gambe».

Sfidare la sorte

Elena Aresu, 23 anni, arriva da Senorbì con due amiche, per passare la mattinata al Poetto. «Dopo 15 minuti persi a cercare un posto mi sono arresa: ho parcheggiato in via Dei Villini, negli spazi riservati ai residenti». Una sfida alla sorte. «È un rischio, pazienza se prendo la multa». Anche per la giovane i mezzi pubblici non sono contemplati. «I pullman dell’Arst passano poche volte al giorno e a orari non comodi». Lasciare l’auto nei parcheggi di scambio, a Sant’Elia, in piazza Giovanni XXIII o in altre zone della città e utilizzare i bus? «Qualche volta abbiamo cercato di utilizzarli, solo che erano sempre strapieni e siamo state costrette ad arrivare a piedi».

Trenino elettrico

Non ci stanno a essere chiamati ostaggi, ma non gradiscono trovare gli spazi a loro riservati occupati abusivamente. «Ci vuole buonsenso», premette Marinella Boi, componente del comitato dei residenti del quartiere. «Dal Margine Rosso alla Prima fermata, durante l’estate, il Poetto subisce un carico antropico che non riesce a sopportare. Il litorale viene preso d’assalto da migliaia di bagnanti, residenti e turisti: chi viene in macchina deve metter in conto che trovare parcheggio è difficile». La soluzione? «Un trenino elettrico che colleghi il parcheggio di Sant’Elia con il mare, come già ipotizzato alcuni anni fa dall’ex assessore comunale Mauro Coni».

Al mare in bus

«A partire da oggi, con l’attivazione delle linee Poetto Express sabato e domenica da piazza Matteotti e le linee giornaliere 5ZE, 11, 3P, QS, oltre le linee PF e PQ, il Ctm offrirà un servizio potenziato con l’impiego di autobus da 18 metri», afferma il presidente del Ctm Fabrizio Rodin. «In piazza Matteotti ci sarà personale qualificato, con hostess che parlano inglese, incaricate di fornire informazioni e supporto anche ai turisti, nonché di effettuare la vendita dei biglietti. Il nostro obiettivo è incentivare l’utilizzo del trasporto pubblico anche per raggiungere le spiagge, riducendo l’uso dell’auto privata e i conseguenti problemi legati al traffico e al parcheggio, spesso selvaggio. Con soli 1,30 euro, infatti, è possibile viaggiare in modo sostenibile, comodo e sicuro».

