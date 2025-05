Parcheggi, emergenza senza fine 

Almeno due anni di attesa. Dei parcheggi di proprietà Regione, da mettere a disposizione dei cagliaritani la sera e nei fine settimana, quando gli uffici sono chiusi, se ne parla almeno dal 2023 (prima con la precedente amministrazione, poi con quella attuale). Non solo sono ancora “chiusi”, ma chissà quando sarà. «L’amministrazione comunale ha avviato fin da subito un dialogo costruttivo con la Regione per valorizzare alcune aree di sosta oggi sottoutilizzate, tenendo conto delle esigenze regionali e di quelle dei cittadini», spiega l’assessore alla Viabilità Yuri Marcialis. «I tecnici stanno lavorando per quantificare e verificare quali spazi possano essere messi a disposizione della collettività. Si ipotizza una prima fase sperimentale, con circa 300 stalli nelle vicinanze di piazza del Carmine. Da parte della Regione c’è disponibilità a definire l’iter più corretto per poter procedere. Solo in viale Trieste, il numero di parcheggi inutilizzati è significativo», aggiunge.

L’emergenza

Dunque, stavolta forse ci siamo. Una buona notizia per i cagliaritani, alle prese da anni ormai con un’emergenza parcheggi (soprattutto in centro). “Colpa” dei cantieri, dicono tutti. Ma non solo. Un’emorragia a cui l’amministrazione ha cominciato a mettere un cerotto, riaprendo lo scorso dicembre la struttura di via Cesare Battisti (200 posti auto gestiti da Parkar che però non piacciono ai cagliaritani) e, recentemente, quella di via Sant’Alenixedda (altri 157 parcheggi accanto al mercato provvisorio di Piazza Nazzari). Anche se, tra i parcheggi in struttura, mancano all’appello ancora via Caprera e via De Magistris. «I parcheggi di via Cesare Battisti e via Sant’Alenixedda, per un totale di circa 400 posti auto, rappresentano strumenti fondamentali per rendere più ordinata la sosta nel centro città. Anche il parcheggio di via De Magistris, seppur più contenuto», circa una cinquantina di posti, «a breve potrà contribuire a costruire un sistema più razionale», spiega ancora l’assessore.

Il pasticcio

Di tutti i parcheggi in struttura chiusi ce n’è uno, quello di via Caprera, di proprietà della Regione, che se non è un “caso” poco ci manca: per quei 200 posti si attende una riqualificazione da quindici anni. Lì c’era un progetto che prevedeva la cessione al Comune che si era assunto l’incarico di ristrutturalo e metterlo a norma. Mancava un dettaglio: nessuno aveva firmato un accordo di programma sulla destinazione dei posti auto e stabilito chi e quando avrebbe potuto utilizzarli. Se solo i dipendenti regionali o anche quelli comunali. E soprattutto i cittadini, magari la sera. Il Comune ora che farà? «L’amministrazione ha formalizzato la propria disponibilità a intervenire per la ricostruzione, a fronte di una convenzione chiara e di un adeguato stanziamento di risorse da parte della Regione», spiega ancora Marcialis.

La strategia

In generale, il piano del Comune è quello di combinare l’uso del trasporto pubblico locale con la sosta, il servizio di sharing e la mobilità ciclopedonale. «La politica dell’amministrazione sulla sosta è coerente: spostare i parcheggi dalle strade verso strutture dedicate e aree decentrate o di scambio. È un passaggio necessario per migliorare vivibilità e sicurezza, e trasformare Cagliari in una città a misura di persona, non di automobile», dice l’assessore. Tanti tasselli diversi, ma all’interno di una strategia unica: la razionalizzazione degli spazi urbani. In quest’ottica, c’è però un ultimo nodo da sciogliere: il parcheggio delle Ferrovie di piazza Matteotti. Ogni weekend è un caos con le auto costrette a entrare e uscire dallo stesso ingresso. Da anni il Comune chiede uno sbocco alternativo. «Stiamo dialogando con Ferrovie per aprire un’uscita dedicata su viale La Plaia, e con la collaborazione della Regione ed Ersu stiamo lavorando per rendere accessibili i nuovi parcheggi del Campus universitario, sempre su viale La Plaia».

