VaiOnline
Pula.
26 ottobre 2025 alle 00:33

Parcheggi e turisti, un milione al Comune

«Spiagge più pulite e accessibili grazie a tassa di soggiorno e strisce blu»

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Oltre un milione di euro dai turisti che hanno scelto Pula come meta delle proprie vacanze e dai parcheggi a pagamento: grazie alla tassa di soggiorno e alle strisce blu presenti in centro e a ridosso delle spiagge, il Comune potrà investire importanti risorse per i servizi a supporto del turismo.

Il 95 per cento dei contributi versati dai clienti delle strutture ricettive e incassato dai parcometri è stato già incassato. Non appena arriveranno anche gli introiti delle ultime due settimane di ottobre, il Comune potrà dire di aver raggiunto 1 milione e 62.500 euro, cifra stimata prima dell’avvio della stagione.

Le spese

Giuseppe Monni, assessore al Bilancio, spiega come viene speso il denaro incassato verrà utilizzato dal Comune: « In primis nella pulizia delle spiagge e dei bagni pubblici a mare, un servizio che è stato potenziato negli anni, con del personale che presidia durante tutta la giornata la cura dei vari punti dislocati nei vari arenili. Inoltre, stiamo stanziando risorse anche nelle pulizie straordinarie che si è costretti a svolgere in tutto il territorio comunale periodicamente, fondamentali per il decoro, e per la cura del verde pubblico. Le risorse vengono indirizzate per rendere le spiagge più accessibili alle persone con disabilità, con appositi solarium, anch'essi potenziati negli ultimi anni».

Le critiche

Critica, dai banchi della minoranza, la capogruppo di “Siamo Pula”, Ilaria Collu: «La maggioranza dice che questi soldi vengono impiegati anche per il decoro urbano; sembra che viviamo in due paesi diversi, visto che in tutto il territorio questa attenzione verso la pulizia non c’è. Per l’accesso alle spiagge alle persone diversamente abili, sarebbe auspicabile che questo avvenisse tutto l’anno e non solo d’estate».

Cultura e archeologia

Ma non ci sono solo le spiagge: «Molti dei proventi – prosegue Monni – sono andati a finanziare l’intero cartellone di “Pula dimensione Estate” e nella realizzazione di altre iniziative culturali. Non dimentichiamo le fiere di settore relative al sito archeologico di Nora, a cui abbiamo partecipato: Paestum, Firenze, Bergamo e quelle in programmazione per il prossimo anno».

Il sindaco, Walter Cabasino, spiega come i fondi verranno utilizzati anche per il restauro del patrimonio archeologico: «Una parte dei ricavi serviranno per sistemare i reperti ritrovati durante la campagna di scavo a Nora. Per quanto riguarda i fondi raccolti con gli introiti dei parcheggi a pagamento, durante il periodo dell'anno che va dal 1° maggio al 31 ottobre si registra un incremento del 7 per cento rispetto all'anno precedente. I 200mila euro di entrate – sottolinea il primo cittadino – sono stati impegnati nel miglioramento alla mobilità urbana: tra gli interventi previsti, vi sono la manutenzione della segnaletica orizzontale, l'installazione di dissuasori, gli stalli per monopattini e la realizzazione della zona 30».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Serie A

Cagliari, la carica di Caprile

l Gaggini, Spignesi
regione

Commissari Asl, proroga approvata «La sinistra pensa solo alle poltrone»

Rinvio per 6 mesi al massimo. In alto mare l’iter per la nomina dei dg 
Turismo

La Sardegna piace anche in autunno

Settembre e ottobre record (+10%), ma oggi scatta il taglio dei collegamenti aerei 
Piera Serusi
Cronaca

Uranio, indennizzi anche agli allevatori

Gli avvocati Tartaglia e Bava: risarcimenti non solo ai soldati ma anche a chi si è ammalato vicino ai poligoni sardi 
Paolo Carta
Intervista al giurista, 90 anni, ministro con Ciampi

«C’è un vuoto politico all’opposizione: qual è la proposta?»

Su Videolina Sabino Cassese promuove la premier: l’Italia non è nazionalista 
Nicola Scano
Intervista

«Io in cella da innocente, su Soffiantini mi incastrarono»

Giovanni Farina: il sistema carcerario in Italia non funziona, da ragazzo volevo diventare un pastore 
Sara Marci
La sfida

In Sardegna i “campioni” della radio

Il fascino di un mezzo senza età, passione e impegno nella Protezione civile 
Caterina De Roberto