Parcheggi e marciapiedi nuovi, primo lotto ultimato 

Nuovi parcheggi e marciapiedi di via Porto Botte a San Giovanni Suergiu, primo step concluso.

I lavori sono durati più del tempo previsto a causa di una variante sul progetto, oltre ad alcuni ritardi per la realizzazione della fibra ottica, e per una grossa perdita di acqua da una condotta. «Ci scusiamo per i disagi che si sono venuti a creare – dice l’assessore ai Lavori pubblici, Gianfranco Ghisu - scuse che vanno in special modo alle attività commerciali presenti, oltre ai residenti. Finalmente una parte del progetto è stata ultimata, mancano alcuni piccoli dettagli e il ripristino del manto stradale, ma parcheggi e marciapiedi sono già fruibili». I lavori sono stati realizzati grazie ad un finanziamento regionale di 310 mila euro, e con la conclusione della seconda parte attualmente in realizzazione, permetteranno di avere 70 nuovi parcheggi.

Non mancano le critiche: «Le problematiche e i lunghi tempi di esecuzione dei lavori, andati oltre il preventivato - afferma Erika Floris, capogruppo di minoranza - dimostrano le scarse capacità di questa amministrazione nel gestire le opere pubbliche anche più semplici. Naturalmente l'affrettarsi a pubblicizzare la consegna a pochi giorni dalle elezioni dopo mesi di disagi tutti, sottolinea l'unico reale interesse degli amministratori».

RIPRODUZIONE RISERVATA