Parcheggi e divieti: cambia la viabilità 

Mentre si attende l’attuazione di un nuovo piano generale del traffico e della mobilità urbana , a Guspini si stanno prendendo misure per migliorare la circolazione stradale, garantire la mobilità sicura e agevole i cittadini, compresi i soggetti deboli e le persone con disabilità.

«Con il comando di polizia locale si sono rese necessarie queste modifiche che permetteranno di gestire il traffico nell’ottica di migliorarne l’assetto», spiega il vice sindaco Marcello Serru. Le modifiche alla circolazione stradale includono l'istituzione di un limite di velocità di 20 chilometri orari lungo la strada extraurbana “Ex-Nato” nel tratto che ricade all’interno del territorio comunale, garantendo la sicurezza lungo il percorso, per circa 3,3 chilometri dall’intersezione con la strada provinciale 65 sino al confine con il territorio del comune di San Nicolò d’Arcidano. Inoltre, si sta agendo sugli stalli di sosta riservati ai veicoli al servizio delle persone con difficoltà deambulatorie: nello specifico ci sarà la soppressione dello stallo di sosta riservato in via Santa Maria e la creazione di nuovi parcheggi riservati nelle vicine via Carbonia e via Nuoro. In termini di sicurezza nelle intersezioni verranno istituiti dei nuovi “stop” con obbligo di arrestarsi e dare la precedenza in via Alessandria all’intersezione con via Iglesias, nella via E. Loi all’intersezione con via Iglesias e lungo via Borsellino all’intersezione con la via Iglesias. Infine, tra il civico 68 di via Santa Maria e il civico 18 di via Manno è istituito il passaggio pedonale sul lato destro e il divieto di sosta per tutto il giorno.

