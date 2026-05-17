Parcheggi d’oro, parola ai giudici 

Quando il gioco si fa duro le carte finiscono al Tar, per la concessione d’oro dei parcheggi di Arzachena (oltre 1.700 posti auto, compresi quelli della Costa Smeralda) la parola passa ai giudici amministrativi. Domani a Cagliari inizia la battaglia legale per uno dei più importanti affidamenti del Comune di Arzachena, almeno degli ultimi anni. Chi avrà la concessione dei posti auto della Costa Smeralda (più Cannigione, Baja Sardinia, Poltu Quatu, praticamente tutto il litorale) potrà incassare introiti (calcolo su vent’anni di gestione) che superano i quaranta milioni di euro. Una gara ghiotta ancora in corso, perché l’ultima parola sul concessionario ancora non c’è. Ma ci sono i grandi esclusi, ossia le società che non sono state ammesse a partecipare alla corsa per la concessione. In particolare, la Aire Srl, impresa emergente del territorio, il gioiellino dell’ingegnere arzachenese Gianni Filigheddu, segretario del circolo cittadino di Forza Italia. Il Comune di Arzachena, stazione appaltante, ha tagliato Aire fuori dalla partita, perché ritiene che la società abbia sicuramente i requisiti per l’operazione (se si parla di capacità economico finanziaria e tecnica per realizzare le opere) ma non possieda “il requisito della idoneità professionale per la gestione del servizio”. Aire srl non ci sta, rappresentata dall’avvocato Carlo Careddu si è rivolta al Tar Sardegna chiedendo un provvedimento urgente per bloccare tutto. Il ricorso amministrativo pone, oggettivamente, delle questioni complesse e rilevanti, che i giudici dovranno risolvere.

La super gara

La posta in gioco è altissima, si parla della “Procedura aperta per l’affidamento in concessione dei lavori di sistemazione dei parcheggi del litorale del Comune di Arzachena e realizzazione di un nuovo parcheggio seminterrato in Piazza Segni, con relativa gestione attraverso Finanza di progetto”. Quindi non solo gestione di quasi 2mila posti auto in tutto il territorio di Arzachena, ma anche realizzazione di oltre cento stalli (una parte nella centralissima piazza Segni). In corsa c’è il proponente del project financing, ossia il raggruppamento di imprese guidato dalla JJP Srl. Hanno manifestato interesse il gruppo Skg e Aire dell’ingegnere Gianni Filigheddu. Aire ritiene di avere tutti i requisiti per stare dentro la partita e domani inizia la contesa legale (il Comune di Arzachena è rappresentato dall’avvocato Stefano Forgiarini). Nel frattempo è stato prorogato di un anno l’affidamento dei parcheggi alla società comunale Geseco. Decisione assunta alla luce del contenzioso amministrativo.

RIPRODUZIONE RISERVATA