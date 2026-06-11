Parcheggi d’oro, altolà a Filigheddu 

Partita rovente ad Arzachena per l’affidamento d’oro (stimati quaranta milioni di euro di ricavi) dei parcheggi della cittadina gallurese, oltre 1700 posti auto, compresi quelli della Costa Smeralda (appalto di realizzazione e gestione). Per la seconda volta è stata esclusa dalla selezione comunale la Aire Srl, azienda in forte ascesa dell’ingegnere di Arzachena Gianni Filigheddu (segretario del circolo cittadino di Forza Italia e figlio dell’ex sindaco, Piero). La società è capofila del gruppo che punta ad ottenere la concessione ed è era rientrata in gioco su ordine del Tar della Sardegna.

La sentenza è stata eseguita, nel senso che il profilo di Aire e dei suoi partner è stato rivalutato, ma in settimana è arrivato il secondo responso, che è di nuovo negativo. La procedura è per l’affidamento in concessione dei lavori di sistemazione dei posti auto di tutto il litorale, ma anche per la realizzazione di un nuovo parcheggio seminterrato in Piazza Segni, con gestione attraverso Finanza di progetto. Si parla di una concessione d’oro, perché garantisce lavoro per vent’anni nei borghi turistici di Arzachena, a partire da Porto Cervo.

Seconda esclusione

Il Comune di Arzachena, stazione appaltante, aveva tagliato Aire fuori dalla gara la prima volta, perché riteneva che la società sia in possesso delle capacità finanziarie e tecniche per realizzare le opere, ma non del “requisito della idoneità professionale per la gestione del servizio”. Aire srl, rappresentata dall’avvocato Carlo Careddu, ha ottenuto un provvedimento che ha imposto al Comune di Arzachena di rivalutare il suo profilo. Il Comune ha riesaminato i requisiti di Aire stabilendo che ha le carte in regola per la realizzazione delle opere, ma non ci sono le garanzie, in capo ai partner, per la gestione dei 1700 parcheggi. Stando così le cose, è spianata la strada per l’unico soggetto rimasto in corsa, il raggruppamento di imprese guidato dalla arzachenese JJP Srl.

Guerra al Tar

La Aire di Gianni Filigheddu ritiene di avere un profilo idoneo per tutti gli obiettivi indicati dal Comune. Un nuovo ricorso amministrativo è certo, il raggruppamento di aziende guidato dall’ingegnere di Arzachena non sembra avere alcuna intenzione di alzare bandiera bianca. E il discorso della gestione dei parcheggi d’oro deve essere chiuso in tempi relativamente brevi.

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