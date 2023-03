Parcheggi disabili, minoranza all’attacco  

Durante quel Consiglio comunale, infatti, l’opposizione aveva suggerito di iniziare a predisporre una pianificazione urbana inclusiva in accordo con le associazioni portatrici di interessi in modo da definire un piano urbano della mobilità sostenibile.

«L'assessore all’urbanistica, Cristian Mereu, evidentemente è poco attento: già a settembre avevamo chiesto in Consiglio comunale maggiore attenzione alle politiche di inclusività. Avevamo denunciato in quell'occasione l'assenza di stalli dedicati ai disabili in prossimità dei nuovi parchi», attaccano i consiglieri di minoranza, «purtroppo non sanno che si tratta di un obbligo di legge disatteso. Dispiace, però, che ancora oggi se ne debba parlare senza che nessuno, nel frattempo, sia intervenuto o abbia ritenuto prioritario farlo».

Parchi cittadini realizzati, dal 2019 a oggi, senza parcheggi per disabili: dopo le associazioni va all’attacco anche la minoranza: «Si tratta di un obbligo di legge non di una concessione, serve subito un piano per rendere più inclusiva tutta la città», afferma il gruppo “Quartucciu nel cuore”.

Parchi cittadini realizzati, dal 2019 a oggi, senza parcheggi per disabili: dopo le associazioni va all’attacco anche la minoranza: «Si tratta di un obbligo di legge non di una concessione, serve subito un piano per rendere più inclusiva tutta la città», afferma il gruppo “Quartucciu nel cuore”.

L’affondo

«L'assessore all’urbanistica, Cristian Mereu, evidentemente è poco attento: già a settembre avevamo chiesto in Consiglio comunale maggiore attenzione alle politiche di inclusività. Avevamo denunciato in quell'occasione l'assenza di stalli dedicati ai disabili in prossimità dei nuovi parchi», attaccano i consiglieri di minoranza, «purtroppo non sanno che si tratta di un obbligo di legge disatteso. Dispiace, però, che ancora oggi se ne debba parlare senza che nessuno, nel frattempo, sia intervenuto o abbia ritenuto prioritario farlo».

In Aula

Durante quel Consiglio comunale, infatti, l’opposizione aveva suggerito di iniziare a predisporre una pianificazione urbana inclusiva in accordo con le associazioni portatrici di interessi in modo da definire un piano urbano della mobilità sostenibile.

«Si tratta di un tema estremamente importante in una società che cerca si garantire pari opportunità a tutti suoi cittadini. È stata anche attribuita una specifica delega a un consigliere ma che, a oggi, non ha sortito nessun effetto significativo», incalzano Michela Vacca, Franco Paderi, Damiano Paolucci, Giovanni Meloni e Paola Cocco.

«È piuttosto riduttivo parlare di inclusività per meri interventi di manutenzione e di messa in sicurezza di qualche marciapiedi. In assenza di una visione globale e proiettata in larga scala, qualsiasi soluzione adottata è un semplice palliativo - proseguono dalla minoranza -. La verità è che, ancora oggi, nella principale arteria cittadina, via Nazionale, si hanno evidenti detrattori alla mobilità inclusiva: i marciapiedi hanno ancora sezioni che impediscono il passaggio agevole alle persone disabili».

I Puc al palo

Ma i progetti di inclusività riguardano anche i cosiddetti i Puc, progetti utili per la collettività, che il Comune di Quartucciu non ha ancora avviato, benché anche questo fosse un obbligo di legge. «I Puc rappresentano un’occasione di inclusione e crescita per i beneficiari del reddito di cittadinanza e per la collettività. Un'altra opportunità persa per Quartucciu per attivare progetti strutturati in coerenza con le competenze professionali del beneficiari da svolgersi in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni», conclude la minoranza, «se si vuole iniziare a parlare di inclusività ci si deve calare sui reali bisogni partendo da un'attenta analisi dell'esistente per procedere con la pianificazione e la successiva programmazione anche delle fonti economiche di finanziamento soprattutto in previsione dell’abolizione del reddito di cittadinanza».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata