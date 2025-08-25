Parcheggi di scambio a Maddalena spiaggia 

Il Comune sposa il progetto della Città metropolitana e scende in campo per migliorarlo. Un centro intermodale lungo il litorale di Maddalena spiaggia consentirebbe ai capoterresi di lasciare l’auto in un ampio parcheggio e prendere i mezzi pubblici per arrivare al lavoro o a scuola e all’università a Cagliari. «Il proposito – dice il sindaco Beniamino Garau – è quello di limitare l’utilizzo delle auto private, che punta a ridurre l’inquinamento dei gas di scarico ma anche a gestire meglio la circolazione in una delle arterie più trafficate e pericolose dell’Isola, la Statale 195».

Il piano

La Città metropolitana è impegnata a rivisitare la viabilità tra Cagliari e dintorni e ha destinato per Capoterra e dintorni la somma di 800mila euro per la progettazione del centro intermodale con parcheggi di scambio e aree destinate e agli autobus.

«Per adesso – prosegue l’assessora Silvia Sorgia - siamo alla fase preliminare. Abbiamo ricevuto in Municipio un primo progetto della Città metropolitana, stiamo dialogando con i tecnici per apportare qualche piccola modifica ma speriamo che nel corso del 2026 il centro intermodale possa diventare realtà».

La modifica

In particolare il disegno presentato dalla Città metropolitana di Cagliari prevedeva la cancellazione di uno spazio realizzato di recente dall’amministrazione comunale di Capoterra per abbellire il litorale, sempre più frequentato dai turisti e negli anni dotato di ulteriori servizi per i residenti e per i vacanzieri. «Le modifiche da noi sollecitate come amministrazione comunale – prosegue Silvia Sorgia – sono di lieve entità: anche noi siamo convinti della necessità di dover regolare meglio la viabilità da Capoterra verso Cagliari».

Il Ctm

Proprio con questo scopo il sindaco Beniamino Garau nei mesi scorsi ha avviato un’interlocuzione con la Regione per chiedere che il Ctm, il Consorzio Trasporti e Mobilità), che gestisce il servizio di trasporto pubblico a Cagliari, Quartu, Selargius, Monserrato e Quartucciu, possa arrivare anche a Capoterra.

Più autobus disponibili in una fascia di orario più ampia sarebbero in grado di fornire un migliore servizio in favore dei tanti pendolari diretti ogni giorno per studio, lavoro, visite mediche e quant’altro a Cagliari. La palla passa alla Regione, che sta discutendo proprio con il Ctm il futuro del servizio di trasporti pubblico nell’area metropolitana di Cagliari cercando di accontentare i Comuni che ne hanno fatto richiesta come Sestu, Uta e appunto Capoterra. (red. pro.)

