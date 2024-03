«Parcheggi della Regione aperti la notte» 

Nel merito, tutti d’accordo. Nel metodo, un “putiferio” politico. La mozione di Antonello Floris (FdI) che impegna l’amministrazione a chiedere alla Regione di aprire i suoi 1500 parcheggi (un terzo sono nell’autorimessa del palazzo ex Sem) durante le ore notturne e tutto il giorno nei festivi, quando non sono occupati dai dipendenti accende il dibattito in Consiglio comunale. Il primo intervento è quello dell’assessore alla Viabilità Alessio Mereu. «Ora che la campagna elettorale è finita, possiamo parlare liberamente», dice. Il riferimento è al fatto che lui, insieme al sindaco, già da anni ha avuto «diversi incontri con l’assessore regionale agli Enti locali proprio per cercare di far aprire i parcheggi che ogni sera sono completamente liberi. Ma nessuno, alla fine, ci ha mai autorizzato a utilizzarli», aggiunge.

Dai banchi dell’opposizione parte l’accusa all’amministrazione di «mancanza di autorevolezza politica». Dice Andrea Dettori: «Nel merito la mozione è corretta, ma se in cinque anni non avete ottenuto niente», e i parcheggi della Regione la sera sono sempre desolatamente vuoti mentre i cagliaritani fanno fatica a trovarne di liberi soprattutto in centro, «una ragione ci sarà. C’è che non avete avuto nessun peso politico». Interviene anche il sindaco Truzzu: «Siamo stati diverse volte a parlare con la Regione affinché rendesse disponibili quei parcheggi che dopo le 16 sono vuoti. Ma abbiamo avuto solo risposte parziali. Approvare tutti questa mozione può dare l’investitura al Consiglio per dialogare con più forza con la Regione».

Concluso il dibattito, alla fine la mozione passa con 20 voti: anche con quelli di opposizione, quindi. ( ma. mad. )

RIPRODUZIONE RISERVATA