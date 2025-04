Parcheggi dei disabili occupati dagli incivili 

Le auto in sosta selvaggia nei parcheggi dell’ospedale riservati ai pazienti con disabilità sono diventate una costante. Sebbene i ripetuti appelli dei cittadini, costretti a fare lo slalom tra i mezzi prima di raggiungere l’ingresso del Nostra Signora della Mercede, nulla si muove. «Il fenomeno è frequente», ha confermato Bruno Piras, responsabile del comitato spontaneo Tutti uniti per l’ospedale ogliastrino. Parcheggi non ce ne sono e questo è un fatto risaputo. Ma è giusto dire che l’attività della polizia locale è frequente e gli agenti cercano di contrastare questa brutta abitudine. Però appena vanno via gli automobilisti sprovvisti dell’apposito tagliando ne approfittano». Ad accendere un minimo di speranza per incrementare il numero di parcheggi sono i 100mila euro stanziati, nei giorni scorsi, nella finanziaria regionale. Come ha detto il sindaco di Lanusei, Davide Burchi, non è una somma che risolverà il problema ma è comunque un valido aiuto. Che le risorse non siano sufficienti a cancellare l’emergenza lo sa anche Salvatore Corrias. «Un intervento esiguo nella sua misura, ma molto utile - ha precisato il consigliere Dem - nella portata della sua finalità». (ro. se.)

