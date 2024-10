«Parcheggi degli assessorati, dialogo aperto con la Regione» 

Sicurezza, mancanza di parcheggi, disagio giovanile: continua il confronto tra i residenti nei quartieri storici e il Comune. Nel salone parrocchiale dell’Annunziata, gli abitanti hanno discusso i problemi e ricevuto alcune risposte dagli esponenti della Giunta comunale.

«La sicurezza dei quartieri è minacciata da piccoli e grandi atti di delinquenza. Piazza del Carmine è in mano alle bande», tuona il presidente del comitato dei residenti di Stampace, Adolfo Costa. Gli fa eco Andrea Asquer, che abita nella piazza: «Le mie figlie non possono uscire. Le forze dell’ordine se la prendono con chi passa con il cane sopra le aiuole ma non intervengono contro lo spaccio». Costa passa poi al vandalismo: «Sempre più frequenti i parabrezza sfondati e le auto scassinate, le donne e bambini importunati». Punta il dito contro la scarsa illuminazione: «Il Corso è al buio: anche questo alimentare la microdelinquenza». Propone possibili soluzioni: «Riaprire il tavolo dal prefetto per il contrasto alla malamovida, con più controlli e luce».Prosegue Costa: «È necessario preoccuparsi per questi ragazzi che trascorrono le notti a bere nelle piazze. Per quanto riguarda i ristoratori, a fronte di alcuni virtuosi, altri si fanno solo gli affari loro e non chiudono mai. Cagliari sia una città turistica con della movida, ma che non sfoci nella malamovida».

Risalire alle cause

Per l’assessore comunale alle Attività produttive, Carlo Serra, «per contenere il fenomeno, bisogna capire da cosa deriva in modo che possa intervenire il Comune. Avere attività commerciali anche in altre zone come San Michele o Sant’Avendrace porterebbe vantaggi a quei quartieri». Il rappresentante dei residenti affronta il problema parcheggi: «È impossibile trovarne uno libero, anche a causa delle troppe pedane dei locali, peraltro inutilizzate per gran parte dell’anno. È necessaria l’apertura degli stalli comunali e regionali nel pomeriggio e nei fine settimana», conclude Costa. Kaura Demontis rincara la dose: «I pass Ztl istituiti dalla precedente amministrazione senza gli adeguati controlli della polizia locale, sono un’anatra zoppa. Il problema è la segnaletica: essendo cartelli di divieto di fermata, non possono avere un cartello integrativo che stabilisca un orario di validità: devono valere 24 ore su 24».

L’assessore

«La polizia locale interverrà per adeguare i cartelli», replica l’assessore comunale alla Viabilità, Yuri Marcialis, «e stiamo dialogando con la Regione per aprire i parcheggi degli assessorati. Se il Comune stanzierà risorse, chiederà parte di quei parcheggi. Quello in via Cesare Battisti presto sarà aperto, mentre quello di via De Magistris lo sarà entro l’anno. All’interno dei multipiano ci sarà una quota di parcheggi per i residenti, che potranno sottoscrivere un abbonamento a prezzi calmierati».

