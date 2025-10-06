VaiOnline
Via Trentino.
07 ottobre 2025 alle 00:31

Parcheggi chiusi di notte, la protesta degli studenti: «Noi gli unici penalizzati» 

Malumore a Sa Duchessa per la misura  adottata dall’Università contro il degrado 

L’intento era quello di ridare decoro ai parcheggi universitari, ma il risultato sono polemiche e disagi. La chiusura anticipata dei cancelli in via Trentino ha creato malumori: studenti costretti a passare ore a cercare posteggio fuori dall’ateneo, aumento del traffico nella zona e genitori in difficoltà per riprendere i figli dagli impianti del Cus.

All’interno dell’area i circa 80 parcheggi presenti rappresentavano un servizio utile per chi doveva seguire le lezioni e sostenere esami. Da due settimane i cancelli di Sa Duchessa chiudono alle 20, e il sabato alle 14. Una decisione dell’Università, costretta a correre ai ripari dopo che l’area si era trasformata in una discarica a cielo aperto. Qui si trovano la Casa dello studente, la biblioteca Dante Alighieri, che chiude le sue porte alle 23, e il Cus Cagliari.

Le proteste

Antonio Cirella, studente e residente in via Trentino ha appena acquistato l’auto: «Ieri notte ho dovuto parcheggiare in una zona di carico/scarico dopo 15 minuti di ricerca, stamattina mi son svegliato alle 7 per spostarla. – racconta –. Sono parcheggi vitali sia per gli studenti che per le famiglie e non ce lo aspettavamo. Bastavano altri provvedimenti se si trattava della spazzatura».

Nonostante la riapertura del polo di Lingue, ex Geologia, crollato tre anni fa, il cantiere non è ancora chiuso. Accanto all’ingresso della biblioteca restano erbacce, ponteggi e montacarichi, e da qualche tempo sono stati affissi i cartelli che avvisano della chiusura anticipata dei cancelli. Chi frequenta la biblioteca è costretto a cercare altri parcheggi, soprattutto se ha intenzione di passare la nottata sui libri. «In questa parte di Cagliari è difficile trovare parcheggio fuori dall’Università – spiega Silvia Porcu, studentessa di Filologia –. Se i cancelli vengono chiusi alle 20 e la biblioteca alle 23 c’è il problema di dover spostare l’auto e il sabato, che le sale lettura chiudono alle 18, è ancora peggio. Non essendo di Cagliari se non trovo parcheggio facilmente son costretta a tornare a casa. I primi giorni entravano ad avvisare che avrebbero chiuso i cancelli, in altre circostanze diverse persone sono rimaste chiuse dentro».

Nodo sicurezza

Il problema non riguarda solo i parcheggi, ma anche la sicurezza. Nell’area si trovano la centrale termica, due caldaie a gasolio e un patrimonio librario di grande valore: nel caso in cui si verificasse un incendio o qualcuno avesse un malore, eventuali interventi di emergenza rischierebbero di subire rallentamenti.

