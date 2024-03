Parcheggi chiusi a La Caletta, opposizioni ancora all’attacco 

Si riaccende la polemica per i parcheggi di Graneri, a La Caletta, chiusi dal guardrail che delimita la nuova pista ciclabile dalla provinciale che costeggia la spiaggia. La minoranza consiliare, trattandosi di una vicenda che si trascina dalla scorsa estate, parla di silenzio eloquente da parte della maggioranza su una situazione che non sarebbe a norma. «Si prospetta anche per la prossima estate la presenza di sole aree di sosta a pagamento - commentano le opposizioni - vorremmo quindi capire come intenda agire il sindaco e la sua maggioranza per risolvere il problema: intervenire per riaprire il varco ostruito o realizzare altri parcheggi gratuiti». (f. u.)

