Parcheggi blu Un tesoretto entra in cassa 

I parcheggi a pagamento hanno fruttato al Comune 47.878 euro. È il totale degli introiti incamerati dall’ente di via Garibaldi per i primi tre trimestri dell’anno. Di fatto la Levante, società pugliese che gestisce il servizio, ha incassato 114mila euro dal primo gennaio al 30 settembre. Di quel tesoretto, in virtù degli accordi previsti dal contratto, il 42 per cento dev’essere trasferito al Comune che, nei giorni scorsi, ha accertato l’entrata in cassa dell’aggio dei proventi dei parcheggi. All’appello mancano i potenziali ricavi del multipiano, struttura che non ha mai fatto breccia tra gli automobilisti. Dalla sua inaugurazione (dicembre 2014), il parcheggio sotterraneo ha creato al Comune più grattacapi che altro. L’ultimo in ordine di tempo è un contenzioso avviato da una ditta di Tortolì. Il rebus è legato a lavori di manutenzione avviati nella prima parte del 2023. Il multipiano aveva necessità di interventi di adeguamento elettrico. Alla fine dei lavori, un artigiano ha presentato il conto alla società. Alla ricezione della fattura, la proprietà della società Levante aveva contestato (in parte) alcuni lavori che, a suo dire, non sarebbero stati di sua competenza bensì a carico dell’ente appaltante. A quel punto l’artigiano si era affidato all’avvocato Mario Solanas che aveva sollecitato la ditta al pagamento della fattura, coinvolgendo per conoscenza anche il Comune che nella contesa si avvarrà di un parere legale. (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA