Parcheggi blu, si paga anche con Telepass 

In città è attivo il pagamento delle strisce blu tramite l’app Telepass. Grazie alla collaborazione con Apcoa, che gestisce il servizio, è possibile pagare la sosta direttamente dallo smartphone, anche senza l’apparato Telepass in auto. Il servizio, riservato a tutti i clienti Telepass e gratuito per i primi sei mesi, permette di pagare solo i minuti effettivi di sosta, secondo le tariffe comunali. Una modalità che semplifica la mobilità urbana, offrendo un’esperienza di parcheggio più smart e senza pensieri.

Scaricando l’app, non è più necessario cercare parcometri, ricorrere a carte di credito, ricariche o monetine ma basta confermare la propria posizione e impostare la durata della sosta. Il servizio consente di pagare le strisce blu per qualsiasi targa: basta inserirla nell’apposito campo. L’app avvisa l’utente quando la sosta sta per scadere e calcola direttamente l’importo complessivo che sarà successivamente addebitato. Inoltre, è possibile modificare il termine della sosta, anticipandolo o posticipandolo, anche a distanza in modo da pagare l’effettiva durata della sosta ed evitare multe. Il servizio integra la geolocalizzazione con visualizzazione su mappa, permettendo anche di calcolare il percorso più rapido per raggiungere l’auto parcheggiata.

La regolarità del pagamento della sosta con Telepass è verificata dagli ausiliari del traffico tramite il controllo della targa.Sempre grazie all’app, gli utenti possono scaricare la propria nota spese accedendo all’archivio delle soste, oltre a scoprire l’intero ecosistema di mobilità offerto da Telepass, che va ben oltre il telepedaggio.

