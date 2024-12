Parcheggi blu, pagamenti in rosso 

Ricavi in diminuzione ma soprattutto versamenti in ritardo. Il servizio di gestione dei parcheggi a pagamento nella città di Eleonora ha più ombre che luci. Il quadro tracciato dal dirigente della polizia municipale, Gianni Uras, nella relazione di ricognizione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, evidenzia una situazione allarmante. «Il concessionario, per l’anno 2024, fatica a versare gli aggi trimestrali dovuti in riferimento agli incassi», si legge nel documento che approfondisce in modo analitico l’andamento economico, l’efficienza e il rispetto degli obblighi contrattuali del servizio affidato nel 2021 all’associazione temporanea di imprese Easy Help & Stop.

L’appalto

La ditta si era aggiudicata l’appalto, sbaragliando le cinque dirette concorrenti, offrendo un rialzo del 120 per cento sulla percentuale riconosciuta all’Amministrazione civica, che dal nuovo appalto stimava un incasso medio annuo di 195mila euro, per un totale di 909mila euro in 5 anni. Una percentuale così alta da richiedere una verifica amministrativa prima della definitiva aggiudicazione. Nei primi tre anni, secondo quanto riportato nella relazione di ricognizione, i numeri hanno confermato le aspettative: nel 2021 (per otto mesi, da maggio a dicembre) la Easy Help & Stop ha incassato 461mila euro dalla gestione dei 1.312 stalli blu dislocati in città e ne ha versati 99mila al Comune; nel 2022 i ricavi hanno raggiunto quota 927mila euro, 199mila sono arrivati alle casse civiche. Nel 2023 la prima leggera flessione: 868mila euro di introiti e 185mila al Municipio, poi le difficoltà.

Il piano

«A titolo di precisazione - scrive nella relazione Uras - si riporta che è stato autorizzato un piano di rientro al concessionario per i trimestri febbraio-aprile e maggio-luglio 2024 di importo totale pari a 90.089 euro suddiviso in cinque rate a cadenza mensile. Il terzo trimestre agosto-ottobre 2024 alla data della presente ricognizione risulta ancora non versato».

Secondo quanto riportato in tabella, al momento il Comune avrebbe incassato due delle cinque rate accordate, pari a 30mila euro (il totale viene calcolato sulla base del risultato raggiunto nell’esercizio precedente). Il dato eclatante riguarda gli incassi della ditta nell’anno in corso, che sarebbero fermi a 139.856 euro.

L’ipotesi di risoluzione del contratto, prevista dall’articolo 23 del capitolato d’appalto per “mancato versamento degli incassi nei modi e nei tempi pattuiti”, al momento non sembra neppure essere presa in considerazione. Al contrario, nelle considerazioni finali della ricognizione il dirigente evidenzia che «la gestione del servizio sulla collettività è buono, i servizi attivati risultano utili agli utenti». E sul fronte finanziario, i ritardi non sembrano destare troppa preoccupazione. «Il piano di rientro per il versamento degli aggi dovuti per i primi due trimestri del 2024, concordato con il concessionario - conclude Gianni Uras - permetteranno di rispettare gli accordi contrattuali e gli equilibri di bilancio dell’Ente alla voce entrate».

