03 ottobre 2025 alle 00:49

Parcheggi blu ancora fermi, minoranza all’attacco  

I capigruppo di opposizione in Consiglio comunale dei gruppi “Bosa cambia Bosa” e “Bosa Noi ci siamo” Alessandro Campus e Angelo Masala esprimono ancora una volta forte preoccupazione per il mancato avvio del servizio di sosta a pagamento nel centro cittadino e, nei mesi estivi, a Bosa Marina. Annunciato da tempo ma, come sottolineano i consiglieri, ancora fermo da oltre un anno. «Nonostante i proclami della maggioranza e dell’assessore competente – afferma Campus – il servizio non è mai partito. Eppure si tratta di un intervento che potrebbe generare occupazione giovanile e entrate utili per migliorare la viabilità cittadina, oggi in condizioni critiche». Sulla stessa linea Masala: «Il mancato ricambio nei parcheggi penalizza i commercianti, che non possono garantire spazi ai clienti – sostiene - È un disagio concreto che si somma alla mancanza di servizi minimi. Nulla è cambiato rispetto alla scorsa amministrazione: la città è ancora ingessata». I due capigruppo chiedono chiarezza e tempi certi, sottolineando come la sosta a pagamento rappresenti non solo un’opportunità economica, ma anche uno strumento di gestione urbana. «È l’ennesima dimostrazione – concludono – dell’inefficacia dell’attuale maggioranza, incapace di tradurre gli annunci in azioni concrete».

