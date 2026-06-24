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25 giugno 2026 alle 00:13

«Parcheggi blu a Portovesme, tariffe pesanti» 

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«Serve una soluzione equilibrata che tuteli lavoratori, imprese e mobilità verso Carloforte». Sulle tariffe dei parcheggi a pagamento nel porto industriale di Portovesme Gianluigi Rubiu, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, ha presentato un’interrogazione alla presidente Alessandra Todde e agli assessori regionali competenti. Le tariffe sono di un euro per ogni ora o frazione, 3 euro per mezza giornata e 5 euro per tutto il giorno. «Con determinazione del 3 giugno il Consorzio industriale provinciale ha approvato il piano tariffario e le agevolazioni per i residenti», si legge nell’interrogazione presentata da Rubiu. «Il provvedimento richiama la gestione dell’area da parte di una cooperativa in forza di una scrittura stipulata a febbraio con il Consorzio, proprietario dell’area». Da qualche settimana per lasciare l’auto parcheggiata nel piazzale davanti alla stazione marittima è necessario pagare. «Le segnalazioni che mi stanno arrivando dal territorio», dice il consigliere Rubiu, «descrivono un impatto economico e logistico significativo, soprattutto per i pendolari, per le imprese e per i visitatori. A ciò si aggiunge il rischio di una maggiore pressione sulla sosta nelle aree vicine al porto».

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