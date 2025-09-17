VaiOnline
Via Trieste.
18 settembre 2025 alle 00:15

Parcheggi bianchi presto gialli: riservati alle forze dell’ordine 

I parcheggi ora hanno le strisce bianche e sono stati appena disegnati lungo la via Trieste da una ditta incaricata dal Comune di predisporre la segnaletica orizzontale. Ma presto alcuni cambieranno colore, avranno le linee gialle perché saranno riservati alle forze dell’ordine.

Per ragioni di sicurezza, infatti, gli stalli davanti alla Questura saranno destinati alla polizia mentre quelli davanti all’edificio che ospita la sede del Corpo forestale saranno in uso ai rangers e ai loro mezzi. C’è una richiesta ufficiale, giustificata dalle esigenze di sicurezza, che sarà presto accolta correggendo i colori degli stalli che sono stati appena predisposti. (f. le.)

