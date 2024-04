Parcheggi, bagni e scivoli nelle borgate marine di Cuglieri 

La bella stagione avanza velocemente e le borgate marine si fanno belle, o quanto meno ci provano, per essere pronte con nuovi servizi per i residenti e per i turisti, e garantire una villeggiatura comoda e rilassante.

Santa Caterina

Intanto potrebbero essere incrementati i parcheggi a Santa Caterina in un’area di proprietà dell’Anas, con una disponibilità fino a 200 nuovi stalli per automobili, camper e rimorchi per le barche e gommoni. Il Comune di Cuglieri attende, però, il benestare dall’Ente stradale che gradirebbe una concessione a titolo oneroso. «Proveremo a soddisfare la grande richiesta di parcheggi per i turisti, mettendo un po’ d’ordine come già fatto per S’Archittu, garantendo la sicurezza del traffico veicolare, eliminando il cosiddetto parcheggio selvaggio. Rimaniamo, per il momento, in attesa della risposta dell’Anas», precisa il sindaco Andrea Loche. Di questi duecento stalli una parte potrebbe essere riservata ai parcheggi liberi, mentre il resto sarà a pagamento. Non si conosce la data dell’avvio del servizio.

Tre nuovi defibrillatori stanno per essere installati, oltre ai tre già presenti, per le emergenze e il primo soccorso. Ancora, si attende di affidare i lavori per ristrutturare lo scivolo a mare per le imbarcazioni, mentre nell’area del boschetto con barbecue, area sportiva e servizi igienici sono pronti per accogliere i villeggianti. Nel centro servizi sarà attivo quindi uno sportello bancomat per ritirare denaro contante.

S’Archittu

Finalmente saranno a disposizione i bagni pubblici con annesse le docce, contigue al campo da tennis. Per chi ha difficoltà di deambulazione, invece sono a disposizione il montascale sul bastione del lungomare, le carrozzine job e passarelle in legno, utili per accedere alla spiaggia e all’acqua. È stato confermato il servizio integrativo di raccolta differenziata e delle mini-isole ecologiche, con cestini per i rifiuti disposti nel lungomare. A Torre del Pozzo le discese al mare sono quasi ultimate, debbono essere posizionati solamente i parapetti per garantire la sicurezza integrale dei bagnanti.

Imposta di soggiorno

La tassa di soggiorno, già attiva dall’anno scorso che ha incontrato il favore degli operatori della ricettività, offrirà le possibilità di risorse da destinare a ulteriori servizi ai turisti e residenti. Due euro a persona al giorno in alberghi a 3-4 stelle per massimo una settimana, un euro nei B&B, case vacanza e affittacamere e nei campeggi, poi agevolazioni per portatori di handicap e accompagnatori. Risorse che, assicurano gli amministratori, saranno reinvestite interamente per garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria delle borgate e assicurare maggiori servizi ai villeggianti. A questo punto si spera che venga sistemata la strada che corre parallela al lungomare e vengano sfalciate le erbacce.

Un piano complesso e «ambizioso che necessita ancora di perfezionamenti, però siamo fiduciosi» conclude il sindaco Loche, «offriremo a residenti e turisti una migliore qualità dei servizi».

RIPRODUZIONE RISERVATA