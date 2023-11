Parcheggi al posto del parco 

Niente anfiteatro. Niente parco con panchine, verde didattico con essenze locali, giochi, siepi ed alberature attorno alle abitazioni, stradette e una ventina di parcheggi, fontana per giochi d’acqua grazie a 311 mila euro, destinati dalla precedente Giunta comunale a togliere dal degrado quasi trentennale l’area tra via Sardegna e via dell’Uguaglianza, al centro di Macomer. Quei cinquemila metri quadri diventeranno parcheggi. Così è stato stabilito dalla nuova amministrazione.

Le contestazioni

La decisione ha trovato l’immediata reazione degli esponenti dell’opposizione, componenti della Giunta precedente: nell’ultimo Consiglio con Gianfranco Congiu hanno rivolto un’interrogazione al sindaco. «La giunta Uda - scrive Congiu sui social - demolisce il progetto di riqualificazione che si proponeva di restituire alla cittadina un’area di 5 mila metri quadri, martoriata da decenni di abbandono, dopo il fallimento delle politiche di un complesso fatto di appartamenti di edilizia popolare e con qualche locale commerciale. Non si farà un’area verde attrezzata. Si faranno 5 mila metri quadrati di parcheggi, all’insegna di discutibili ragioni che fondano, sostanzialmente, sulla indisponibilità di risorse per mantenere in vita un nuovo polmone verde. Evidentemente si tratta di ossessione. Quella di cancellare tutto ciò che proviene da chi ha preceduto questa Giunta, senza neanche valutare il merito delle cose, l’utilità, la bellezza, la sostenibilità».

La replica

La maggioranza difende a denti stretti la scelta, per valorizzare l’area creando parcheggi per le esigenze della comunità e delle attività commerciali. «Abbiamo troppe aree verdi al centro - risponde pacatamente, Aldo Demontis, assessore ai Lavori pubblici - costa tanto tenerle efficienti. La nostra è una scelta per economizzare le risorse e creare cose utili. Essenze e altro si possono piantare nel vicino Parco dei Due Nuraghi, subito dopo il vecchio cimitero. Faremo dei parcheggi e cercheremo di fare una cosa bellina, con piante che si possono gestire in maniera semplice, con la realizzazione di un campo per minibasket. Non è vero che vogliamo cancellare quanto è stato fatto dalla precedente amministrazione. Cerchiamo di realizzare qualcosa di utile, senza grandi spese per la gestione».

RIPRODUZIONE RISERVATA