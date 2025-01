Parcheggi al posto dei giardini 

Via il degrado dal centro della città, anche a costo di dire no alla linea verde, in nome, assicura l’amministrazione, delle reali esigenze dei cittadini di Macomer. E i lavori verranno eseguiti in tempi record. Ai primi di marzo partono i lavori per la riqualificazione dell'area del centro, (isolato 16 e 17), tra la via Dell'Uguaglianza e i parcheggi sotterranei, sotto la piazza Caduti sul lavoro. Saranno realizzati un certo numero di parcheggi, e quindi sarà effettuata la sistemazione a verde e creata anche la nuova area mercatale.

A disposizione ci sono circa 400 mila euro per gli investimenti, per dare decoro a quell'area centrale, dove l'incuria, il degrado e l'abbandono persistono ormai da oltre 20 anni. Certo, le scelte sono molto diverse da quelle della precedente amministrazione, ma questo sembra non impensierire più di tanto, confidando nell’approvazione dei cittadini.

No alla linea verde

Si parla di cinquemila metri quadri nel centro dell'abitato, che non diventeranno quindi area verde, con una sorta di anfiteatro, con panchine, il verde didattico per le essenze locali, il parco giochi lineare, le barriere vegetali, con siepi e alberature per la separazione dalle abitazioni, stradette e anche parcheggi, fontana con giochi d'acqua e quanto altro, come prevedeva il progetto già cantierabile lasciato dalla passata amministrazione comunale, con un investimento pari a 311mila euro.

Dietrofront

Nonostante l'opposizione dei consiglieri comunali di minoranza, che erano al governo della cittadina, l'attuale amministrazione comunale, capeggiata dal sindaco Riccardo Uda, ha deciso di dedicare l'area a parcheggi e non a giardini. Per gli attuali amministratori sono troppe le aree verdi al centro, per le quali costa la costante manutenzione. Creare parcheggi, invece, sarebbe una esigenza molto sentita dalla comunità.

«Dopo tanto degrado e un'attesa durata oltre vent'anni - dice l'assessore all'Ambiente, Toto Listo - riusciamo a riqualificare quell'area, rendendola utile alle esigenze dei cittadini». Oltre ai parcheggi saranno messe a dimora delle piante e sistemate delle panchine, per rendere fruibile l'area mercatale, che sostituirà quella di Santa Maria, nei parcheggi di fronte al cimitero vecchio. I lavori per la sistemazione dell'area, secondo il piano dell'amministrazione comunale, dovrebbero partire tra la fine di febbraio e l'inizio del mese di marzo.

