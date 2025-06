Parcheggi al Poetto, ritorna il caos 

Mentre si avvia a riprendere l’auto dopo qualche ora in spiaggia, Silvia Cadoni, 45 anni, è contrariata: «Dover pagare il parcheggio per andare al mare è una gran seccatura. Ho dovuto sborsare tre euro per la mattina, se vieni tutti i giorni diventa davvero costoso. E poi mi sembra troppo attivare le strisce blu già da giugno potevano limitarle a luglio e agosto».

I malumori

Dopo il via dei parcheggi a pagamento domenica scorsa, in un Poetto dove le aree sosta non bastano mai, i malumori sotto l’ombrellone sono evidenti.

Così, già lo scorso fine settimana è andato in onda il solito caos con le auto lasciate anche in curva e a bordo strada, con la corsa ad accaparrarsi un posto nell’unico sterrato gratuito rimasto disponibile, a pochi passi dalla Marinella, dove anche ieri si sono riversate centinaia di auto: area dove peraltro la sosta è vietata in quanto dovrà essere oggetto di riqualificazione.Ma tant’è: un posto dove lasciare l’auto bisogna pur trovarlo considerato che i lavori di sistemazione della pineta hanno portato sì tanto verde ma anche spazzato via i grandi sterrati utilizzati come posteggi.

La corsa al posto

«Ho parcheggiato nello sterrato davanti alla Marinella» ammette Debora Ligas 49 anni, «so che non si può, ma non mi sembra giusto pagare per stare una mattina al mare. E poi come me hanno fatto anche tantissime altre persone. Inutile girarci intorno: i parcheggi non bastano. Basta venire la domenica e ci si rende conto del caos».Anche Luciano Nieddu, 69 anni, non ha dubbi: «Va bene fare i lavori, ma noi dove dovremmo parcheggiare? Non è possibile che non abbiano pensato a ricavare dei parcheggi. Hanno fatto la pineta e tolto due gradi aree di sosta. È rimasta solo quella davanti a La Marinella. Altra scelta non c’è perché spendere tre euro ogni mattina è troppo».

Così si mettono in pratica vari stratagemmi. «Io per trovare parcheggio vengo prestissimo» racconta Anna Pinna 76 anni, «e così trovo posto lungo strada perché i soldi per pagare il parcheggio non li ho. Altrimenti vado in altre spiagge nel litorale. È un peccato che si debba scappare dal Poetto perché non ci sono parcheggi, ma in fondo era così anche l’anno scorso». E gli operatori? Dagli stabilimenti balneari, per far fronte alla carenza di parcheggi, era partita una proposta originale: chiudere una delle quattro corsie del lungosaline (direzione Cagliari-Quartu) almeno nei fine settimana, adibendole ad aree sosta. Ma in Comune nessuno l’ha mai presa davvero sul serio.

Il cantiere

A far storcere il naso ai bagnanti sono anche le transenne e le reti arancioni dalla Bussola e fino a dopo il Lido. I lavori sembrano conclusi in questo tratto ma le barriere non sono ancora state rimosse.«Non capisco perché non le hanno ancora tolte», dice Erica Frau, «ho parcheggiato lungo la quattro corsie e non riuscivo a trovare un varco per raggiungere la spiaggia. E poi tutte queste reti e transenne non sono certo belle da vedere».

Nelle prossime settimane i lavori di riqualificazione si sposteranno nel tratto successivo verso Margine Rosso.

