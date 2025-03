«Parcheggi al Poetto, rischio caos» 

Sarà un’estate non facile per i tanti bagnanti che affolleranno il tratto quartese del Poetto. Se infatti già lo scorso anno i parcheggi non erano sufficienti, tra qualche mese andrà pure peggio perché si dovrà fare a meno degli ampi sterrati dove sostavano centinaia di auto e che sono stati sostituiti da ampi spazi verdi come previsto dal progetto di restyling. Nemmeno il futuro sembra roseo: nel Pul approvato nei giorni scorsi dal Consiglio comunale ci sono i parcheggi di scambio ma non davanti alle spiagge. Così gli operatori tornano alla carica: «Ancora una volta chiediamo, almeno di provare a chiudere due corsie della strada del mare, per adibirle a parcheggi».

L’idea

La proposta di chiudere due corsie del lungomare, i balneari l’avevano avanzata già l’anno scorso, ma l’idea non si era concretizzata. «Siamo contenti perché le nostre osservazioni al Pul sono state quasi tutte accolte» spiega Gianni Murru gestore dell’Alta Marea e presidente Fiba, federazione italiana balneare, «ma è chiaro che sulla questione parcheggi non siamo felici anche se ci è stato comunque detto che si sarebbe rivista la questione con il Puc». In ogni caso, «quest’estate il problema della carenza di soste si farà sentire ancora di più per questo ribadiamo la stessa cosa: dal momento che i disagi si verificano soprattutto nel fine settimana quando c’è un maggior afflusso di gente, perché non fare la prova di chiudere le due corsie da Cagliari a Quartu e usarle come parcheggi lasciando la carreggiata dalla parte dello stagno a doppio senso? Perché non provarci? Durante feste religiose e concerti le strade vengono chiuse, perché qui ci si fanno tutti questi problemi? Basterebbe mettere due transenne, due pattuglie dei vigili e vedere come va. Siamo pronti anche a contribuire alle spese».

Città divisa

Nell’attesa che si prenda una decisione, anche i frequentatori delle spiagge sono preoccupati. «I parcheggi non bastano per tutti» commenta Maria Rita Cadelano 63 anni, «chiudere due corsie per adibirle a parcheggi non sarebbe male, qualche soluzione bisogna pur trovarla». Più scettica è Veronica Vallasca 30 anni, «temo che chiudendo ci sarebbero molte ripercussioni sul traffico in considerazione delle tantissime persone che vanno al mare il sabato e la domenica. Dovrebbero cercare altre soluzioni anche perché non tutti possono andare in spiaggia col bus. Io ad esempio ho un bimbo piccolo e non posso salire su pullman affollati carica di giochi, ombrellone e quant’altro». E poi c’è Sara Carta 38 anni che invece plaude alla scelta delle aree verdi e ai parcheggi di scambio: «Prendere il pullman per andare al mare soprattutto per gli anziani può non essere agevole, ma per me invece incentivare all’utilizzo dei mezzi pubblici è una buona cosa».

Le novità del Pul

Tornando al Pul, Murru spiega che tra le osservazioni accolte, «c’è lo spostamento dei bagni e degli spogliatoi depositi vicino ai chioschi e non nell’area ombrelloni come previsto inizialmente, anche perché c’era il problema delle mareggiate». Inoltre, «è stato concesso a tutti gli operatori il noleggio natanti . Per le aree bambini ci vorranno invece le autorizzazioni stagionali».

