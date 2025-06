Parcheggi al mare, c’è il ticket 

Nuovi posti auto in spiaggia, gratis per i residenti. A partire da ieri e fino al 30 settembre, è disponibile il servizio di parcheggi a pagamento nell’area sterrata di Maria Pia – viale I° Maggio (Sterrato Chalet) con 550 parcheggi. Si tratta di una ampia zona tra le vie Scirocco e Libeccio, a disposizione di turisti e residenti. Questi ultimi, tra l’altro, potranno lasciare l’auto gratuitamente, per tutto la giornata: sarà sufficiente comunicare la targa del proprio mezzo alla società Alghero In House, anche via mail. Il pagamento della sosta, per i visitatori, avverrà invece con i parcometri o con la app dedicate.

Sosta controllata

L’area di sosta è ben segnalata e presidiata da due operatori presenti dalle nove del mattino, disponibili a fornire informazioni e assistenza ai parcometri. Non è una novità. Anche gli scorsi anni si era optato per questa scelta e in molti ne avevano approfittato, anche perché lo sterrato si trova a due passi dalla pineta di Maria Pia. Entro il mese di giugno, in ogni caso, saranno disponibili ulteriori posti auto in altre zone della città, dal momento che l’amministrazione ha deciso di utilizzare come parcheggi i cosiddetti “vuoti urbani”. La giunta Cacciotto ha già individuato le superfici che vanno da 1.770 a 18.000 metri quadrati e che si trovano in centro, alla Pietraia e al Lido. Terreni in parte di di proprietà comunale, altri di privati e alcuni della Regione sui quali il Comune sta investendo 200 mila euro per gli interventi di sistemazione superficiale, adeguamento delle aree e eventuali recinzioni. «Una risposta forte alle esigenze della città che d'estate è sottoposta ad una pressione costante - spiega il sindaco Raimondo Cacciotto – I parcheggi saranno sia gratuiti che a pagamento e in ragione del sacrificio imposto ai cittadini, abbiamo previsto opportunamente di prevedere l’esenzione del pagamento della sosta per i residenti». La gestione dei parcheggi sarà affidata alla società In House.

Nel frattempo l’Amministrazione ha provveduto a recintare la pineta e il lungomare fino a Fertilia, in modo da impedire il parcheggio selvaggio e tutelare il delicato sistema dunale.

