San Pietro.
06 gennaio 2026 alle 00:07

Parcheggi al Gallisai La proposta Mattu sul tavolo di Fenu 

«Fa male vedere il Mulino Gallisai in questo stato di abbandono che dura da decenni», afferma Peppe Mattu, storico commerciante nuorese. La struttura edificata sul finire dell’Ottocento è un triste spettacolo, a pochi passi dal museo deleddiano. E sebbene siano stati avviati i lavori di consolidamento dell’edificio, con circa 4 milioni di euro di fondi ministeriali, Mattu porge al sindaco di Nuoro Emiliano Fenu una proposta assai concreta: «Perché non realizzare un parcheggio multipiano nel cortile del Mulino? Con la penuria di posti auto in tutto il centro storico, risolverebbe molti problemi».

L’imprenditore sventola con orgoglio una proposta progettuale. Un rendering dettagliato, suffragato dai numeri. «L’area del cortile del Mulino Gallisai, circa 4 mila metri, verrebbe scavata per allinearsi al livello di viale Ciusa», spiega Mattu. «Ospiterebbe due piani di parcheggio interrato, garantendo circa 320 posti auto. Un “ricovero” per tutte le vetture di Santu Predu». L’assessora dei Lavori pubblici, Giulia Corda, precisa: «Siamo al lavoro per comprendere la fattibilità della proposta. Il Mulino Gallisai è una struttura “vincolata”, dunque ci sono delle valutazioni in corso».

