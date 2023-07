Parcheggi a Sassu e Abarossa 

Nella fascia costiera del territorio di Santa Giusta, quindi a Sassu e Abarossa, stanno per arrivare gli stalli per i veicoli al servizio delle persone invalide. Saranno in tutto otto, a ridosso delle strutture già esistenti e degli scivoli che conducono al mare. Lo ha deciso il Comune che con un’ordinanza ha fissato delle nuove regole sulla circolazione stradale.

Ad Abarossa, nel tratto di strada successivo al parcheggio che prosegue verso Sassu, è stato istituito il divieto di sosta con rimozione sul lato mare in corrispondenza del chiosco, per consentire la circolazione dei veicoli in entrambi i sensi di marcia. Nel tratto di strada che inizia dal secondo fortino in direzione Sassu è istituito il divieto di sosta con rimozione su entrambi i lati. Per i successivi 100 metri è istituito il divieto di sosta con rimozione sul lato sinistro. A Sassu invece, in corrispondenza dell’accesso dello scivolo, è stato istituito il divieto di sosta su ambo i lati. ( s. p. )

RIPRODUZIONE RISERVATA