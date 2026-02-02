«Parcheggi a San Benedetto, residenti abbandonati» 

Un’interrogazione del centrodestra in Consiglio comunale punta i riflettori su uno dei quartieri più “nobili” della città: «San Benedetto non può continuare a essere il quartiere su cui si scaricano decisioni improvvisate senza alcuna tutela per chi ci vive e lavora», protestano gli esponenti dell’opposizione che hanno depositato il documento sulle gravi criticità della sosta nel quartiere, esplose dopo la soppressione di oltre 120 parcheggi nell’area del Mercato civico.

Alla Giunta fanno inoltre notare che «negli ultimi mesi il quartiere è stato investito dai lavori di riqualificazione del mercato di San Benedetto, intervento necessario ma gestito senza un piano di accompagnamento per residenti e attività economiche».

In particolare «la cancellazione improvvisa degli stalli nelle vie Cocco Ortu, Pacinotti, Tiziano e Bacaredda ha prodotto una situazione definita ormai insostenibile».

«Ai residenti viene rilasciato un pass per le strisce blu che, nei fatti, non serve più a nulla perché i parcheggi non esistono», attacca la consigliera Alessandra Zedda (Lega – Anima di Sardegna). «È un paradosso amministrativo: si riconosce un diritto che diventa inesercitabile per scelta del Comune».

A rendere il quadro ancora più critico è la presenza, nell’area, del Teatro Lirico di Cagliari, che nei giorni di spettacolo richiama centinaia di persone, saturando completamente la sosta e lasciando i residenti senza alcuna possibilità di parcheggio sotto casa.

«San Benedetto è stretto tra cantieri, attrattori culturali e assenza di pianificazione», prosegue l’opposizione. «Il risultato è che chi riesce a parcheggiare tiene l’auto ferma per giorni, penalizzando anche i commercianti, già messi a dura prova da mesi di lavori».

