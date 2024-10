Parcheggi a pagamento vietati alle moto 

Pochi anni fa era toccato ad un turista giapponese sperimentare “l’ospitalità” dei parcheggi pubblici coperti a pagamento di Nuoro. La sua auto, lasciata sabato mattina nei parcheggi coperti di piazza Vittorio Emanuele per andare a visitare i musei cittadini, era stata chiusa dentro, senza nessuna possibilità di recupero. Con la chiusura della struttura la notte e il sabato pomeriggio, non esisteva un numero di emergenza. Problema oggi risolto, con l’Atp (azienda trasporti pubblici) che ha inserito un recapito di emergenza a pagamento. Ora la storia dei parcheggi coperti di piazza Vittorio Emanuele però si arricchisce di un nuovo capitolo imbarazzante per una città: i parcheggi coperti gestiti da un sistema automatizzato con le telecamere che leggono la targa sono vietati alle moto. A scoprirlo altri turisti, tre motociclisti marchigiani, Manfredo, Alberto e Fabio. Lunedì sera con le loro Bmw non sono riusciti ad entrare. La targa davanti nella monto è assente e la sbarra non si alza. Provando in retromarcia idem. Al numero d’emergenza dell’Atp spiegano «le moto non possono entrare il sistema non le riconosce». Per loro nessuna alternativa. «Una cosa mai successa prima, arriviamo dalla Sicilia e abbiamo sempre parcheggiato».

