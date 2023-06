Parcheggi a pagamento, settimana di prova nelle nuove strisce blu 

Quando i primi automobilisti hanno notato ieri mattina i vigil park togliere il cellophane che ricopriva i totem hanno capito tutto. Questione di giorni (dal 19 giugno) e tornerà dopo un anno, ma solo di mattina e con tariffe ridotte, il servizio delle strisce blu.

I malumori non sono mancati: «Inutile girarci attorno: per una cittadina in declino come Carbonia sono un penoso balzello in più», sosteneva ieri Carlo Rosas, 70enne pensionato che era solito lasciare l’auto in piazza Marmilla, ora del tutto tinta di blu. Da oggi e per una settimana gli operatori gireranno per le vie del centro e faranno attività di tutoraggio e guida (quindi per ora zero ticket e zero multe) per spiegare come pagare (c’è anche una app), come ricavare il tagliando dal totem. Ma le nuove strisce blu comparse in centro continuano a provocare la delusione dei residenti: «La vergogna – contesta Simone Sotgiu, piazza Rinascita – è che pagherò per lasciare l’auto sotto casa». Nulla di fatto per la petizione di residenti e operatori contro i parcheggi a pagamento di nuova istituzione in via Turati e Brigata Sassari: stamattina gli stalli verranno tinteggiati di blu. Ma esiste anche una fetta di commercianti soddisfatti, perché stanchi dell’anarchia per l’assenza di controlli sugli stalli blu presi d’assalto da un anno da automobilisti capaci di occupare due (se non tre) stalli con una sola auto: «Come d’incanto da ieri – fa notare Alessio Gheza, bar Torino – molti parcheggi erano liberi ed era facile trovare posto non appena s’è saputo che il servizio stava per ripartire».

