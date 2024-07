Parcheggi a pagamento, riparte il servizio 

Dopo l’interruzione di alcune settimane fa (con conseguente polemica e avvio di contenzioso da parte del vecchio gestore), determinata dalla scelta dell’amministrazione comunale che aveva deciso la risoluzione del contratto per presunte inadempienze contrattuali e ritardi nei pagamenti, è ripartito ieri il servizio dei parcheggi a pagamento. Nell’ordinanza firmata dal comandante della polizia municipale Giampiero Farinelli, sono descritte le modalità, compresa l’elencazione delle strade interessate e decise dal provvedimento della Giunta comunale. La possibilità di sosta è ovviamente concessa negli stalli blu e individuati dalla cartellonistica verticale. Per informazioni relative alle modalità di pagamento e per gli abbonamenti, gli utenti potranno rivolgersi negli uffici della ditta concessionaria, nelle ore di apertura al pubblico, in viale Giovanni XXXIII°.

Il riavvio del servizio era stato anticipato dal nuovo assessore alla Viabilità, Marco Naitana, che disse come «poter sui parcheggi a pagamento permetterà di monetizzare, ma anche di migliorare il servizio sosta».

