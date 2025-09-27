Parcheggi a pagamento: il Comune incassa 35mila euro 

Estate alle spalle anche sul litorale di Capoterra, dove il sipario è calato ufficialmente il 15 settembre con la chiusura dell’Info Point e lo stop alle tariffe nei parcheggi, fatta eccezione per le aree dedicate ai camper. Per il secondo anno consecutivo, il sistema dei posti auto a pagamento ha accompagnato la stagione balneare, portando nelle casse comunali un gettito che, a quanto pare, non sarebbe stato affatto trascurabile. I dati diffusi dal Comune parlano chiaro: i parcheggi della Maddalena spiaggia hanno garantito un incremento considerevole rispetto all’anno scorso. Se nell’estate d’esordio, il 2024, l’incasso complessivo si era fermato intorno ai 25mila euro, nel 2025 – con la stagione camper ancora in corso – il gettito ha già superato i 35mila euro, segnando un balzo di oltre 10mila euro. Ancora più evidente il confronto sui ticket staccati: dai 14.559 registrati entro il 31 dicembre scorso si è passati ai 33.523 conteggiati al 26 settembre di quest’anno. Un boom che testimonia non solo una maggiore affluenza sul litorale, ma anche l’efficacia di un servizio che, a due anni dal debutto, sembra aver trovato la sua piena consacrazione.

In municipio «C’è grande soddisfazione e un ottimo riscontro di presenze», sottolinea il sindaco Beniamino Garau. Dai banchi della minoranza, invece, le posizioni restano immutate. L’ex sindaco Francesco Dessì non risparmia critiche. «Ribadisco, io non avrei mai fatto un parcheggio a pagamento. La sbarra è un problema anche per la sicurezza». (m. po.)

RIPRODUZIONE RISERVATA