Parcheggi a pagamento: ecco le tariffe nelle borgate 

In vista della stagione balneare, la Giunta comunale di Cuglieri ha approvato le nuove tariffe per la sosta a pagamento nelle borgate marine che saranno in vigore dal primo giugno al 30 settembre. L'esecutivo, guidato da Andrea Loche, conferma gli stessi prezzi dell’anno scorso, in linea con le altre località costiere dell’Oristanese, e prevede abbonamenti che garantiranno un risparmio per i villeggianti.Circa 600 i parcheggi per auto e una ventina per motocicli, poi la quota parte degli stalli liberi a S’Archittu e Santa Caterina. Si paga tutti i giorni dalle 8 alle 20 nei parcheggi urbani. Dalle 8 alle 19, invece, per il solo mese di settembre per l'area sterrata a S'Archittu. La sosta di un’ora costerà 1,30 euro, 4 euro per quella fino a sei ore, 6,50 per chi supera le sei ore di parcheggio.

Gli abbonamenti: per i residenti il mensile avrà una tariffa di 15 euro, lo stagionale di 20 euro. Stesse tariffe anche per i proprietari di immobili nelle borgate, e per i titolari e gestori di esercizi commerciali o pubblici esercizi e dipendenti di attività ricettive. Invece per i non residenti ma proprietari di immobili nel territorio comunale cuglieritano l’abbonamento mensile costerà 30 euro e lo stagionale 40. Tutti gli altri pagheranno 80 euro per il mensile e 25 per quello settimanale.

Oltre 140mila euro il costo totale del capitolato d'appalto, sia dei parcheggi a pagamento che dei servizi in spiaggia. A breve il Comune bandirà la gara per l’affidamento del servizio. ( j. p. )

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