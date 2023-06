Parcheggi a pagamento e servizi in tutta la costa 

Oggi sarà l’ultima domenica coi parcheggi gratis nel Sinis. Da venerdì 16 giugno chi vorrà parcheggiare l’auto a pochi metri dal mare dovrà pagare. Strisce blu a San Giovanni di Sinis, Maimoni, Is Arutas e Mari Ermi. Sono confermate le stesse tariffe dell’anno scorso. La sosta sarà libera solo dalle 20 all’una del mattino, un modo per agevolare chi si reca nel litorale per cena. Intanto a partire da domani sarà aperto l’ufficio abbonamenti al centro polivalente di via Tharros. Dal 16 invece l’acquisto del ticket giornaliero potrà essere effettuato anche con l’applicazione PrestoPark.

Il Comune di Cabras da giorni è al lavoro per sistemare i cartelloni con le informazioni utili, le pedane e le passerelle che agevolano i disabili e le persone anziane. Dal 16 saranno attivi anche i bagni pubblici, si potrà entrare pagando 1 euro.

Accessibilità garantita anche a Mare Morto, dove in stretta collaborazione con l'Area marina protetta sarà completata l’installazione del molo galleggiante amovibile per l'approdo dei mezzi nautici, dotato di sollevatore a bandiera per i disabili. «La gestione di chilometri di spiagge richiede una grande attenzione e un dispendio economico importante da parte dell’Ente - ha commentato il sindaco Andrea Abis - che in questi anni è riuscito a mantenere alto lo standard ricevendo riconoscimenti di qualità, come quello delle Cinque vele di Legambiente». ( s.p.)

