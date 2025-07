Parcheggi a pagamento, arrivano le nuove colonnine 

Nuove colonnine per il pagamento della sosta in arrivo, insieme ai pannelli che indicano i posti liberi nei parcheggi pubblici presenti in città. Via libera della Giunta alla bozza del progetto esecutivo per l’installazione di sistemi di gestione della sosta nel territorio comunale, proposto dal raggruppamento di imprese - Abaco e la società Municipia - che si è aggiudicato la gestione esterna per la riscossione dei tributi e della sosta.

Il piano - «ritenuto conforme alle esigenze dell’amministrazione di migliorare l’efficienza del servizio di gestione dei parcheggi a pagamento», si legge nella delibera - prevede la «sostituzione di 65 parcometri esistenti con nuovi dispositivi, da posizionare al posto degli attuali», ma anche «l’installazione di circa 247 sensori di rilevamento di occupazione degli stalli da posizionare in due differenti aree». E il posizionamento di 4 pannelli a messaggio variabile. Investimenti previsti nel project financing affidato al raggruppamento temporaneo di imprese, che - oltre al servizio della sosta a pagamento - gestisce le entrate comunali in regime di concessione, compreso il recupero dell’evasione tributaria, e dovrà creare una nuova banca dati dei contribuenti.

RIPRODUZIONE RISERVATA